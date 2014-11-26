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亚洲 | 2014年 11月 26日 星期三 09:33 BJT

国泰君安期货：大连焦炭底部支撑坚实，降息等利好刺激做多动能

以下内容节选自11月26日的《期货日报》：

周二焦炭远月1505合约和1509合约盘中大幅下跌，部分市场观点认为，焦炭将下破1000元/吨重要支撑线。但行业政策支撑焦煤价格，焦炭去库存已经结束，下游补库意愿回升，钢厂利润持续恢复，焦炭底部支撑坚实。

焦煤1501合约自7月以来维持750—800元/吨区间振荡。在此期间，黑色产业链其他品种，螺纹钢从3000元/吨下跌至2600元/吨，铁矿石从700元/吨跌至500元/吨，跌幅均超过15%，焦煤相比于螺纹钢、铁矿石抗跌明显。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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