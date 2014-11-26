版本:
中国
货币新闻 | 2014年 11月 26日 星期三 10:01 BJT

芝加哥期市：小麦合约连涨第二日，因寒冷天气或影响作物收成

豆粕价格上扬，带动周二大豆上涨，目前美国国内豆粕供应依旧短缺。美国大豆收割进度创纪录，目前已完成97%，但大豆与豆粕出口销售畅旺，已经令国内加工商找寻新的供应来源。

交易商也指出，美国国会预算办公室(CBO)初步预估，2015年美国大豆种植料减少200万英亩。一名CBO发言人表示，该办公室本周并未发布新的官方作物预估，但证实周二谷物交易商之间流传的预估为初步估值。

交易商消息人士表示，大宗商品基金周二净买入9,000口芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货合约，同时净买入8,000口玉米期约与4,000口小麦期约。

--------------------------------0114GMT-----------------------

合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 559.75 2.00 +0.36% +1.13% 537.23 62

CBOT玉米 374.25 0.00 +0.00% +1.01% 367.25 54

CBOT大豆 1048.00 -3.00 -0.29% +0.87% 1013.96 59

CBOT稻米 $12.36 -$0.02 -0.12% -1.91% $12.38 59

美国原油 $73.86 -$0.23 -0.31% -2.53% $78.51 32

汇率

欧元/美元 $1.248 $0.001 +0.06% +0.32%

美元/澳元 0.854 0.002 +0.19% -0.82%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李爽/陈宗琦；审校 孙茉莉/郑茵)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐