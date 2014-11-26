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亚洲 | 2014年 11月 26日 星期三 09:38 BJT

《汇市简讯》美元/日圆在117.66-98区间盘整

路透11月26日 - 0126GMT

* 美元/日圆亚洲盘在117.66-98区间盘整

* 月末买盘退场

* 日本出口商料等待回升至118日圆

* 政府退休金投资基金(GPIF)在内的日本投资者可能会在跌向117.50时逢低买入

* 选择权投资者预计也在117.50前买入

* 美债收益率下滑，技术面疲软，但市场淡静，美元跌幅料有限(完)
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