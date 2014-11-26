长江期货：郑棉价格来年看涨，因低价刺激需求

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
以下内容节选自11月26日的《期货日报》：
在10月中旬因为现货紧张导致的短期反弹后，近期棉花市场跌势流畅，期货市场由14000下跌至目前的12500左右，现货市场也由15000左右下跌至目前的14500附近。下跌的逻辑比较充分：一方面是新棉上市进度已经加快很多，疆棉内运也比较顺利，供应紧张的情况好转明显；另一方面是新棉收购价格逐步下调，市场心态悲观。山东某大厂大幅下调到厂收购价也对市场产生非常明显的负面影响。应该说，近期市场的下跌合情合理，但对来年的市场，并不悲观。
今年4月以来，受国储抛储价降低影响，国内外棉花棉纱价格差异缩小明显，导致进口棉花和进口棉纱均出现明显的回落。进口方面，比较今年和往年的棉花和棉纱进口数据，5月以来均出现明显的回落。对价差反应最为直接的棉纱进口，5月以来一直维持在15万吨左右，5—8月同比去年累计进口减少12万吨，而去年9月—今年4月的8个月累计同比进口增加20万吨。棉花价差的缩小，将使国内棉纱的竞争力明显增强。(完)
详情请点选链接：here
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申