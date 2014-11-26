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亚洲 | 2014年 11月 26日 星期三 09:37 BJT

长江期货：郑棉价格来年看涨，因低价刺激需求

以下内容节选自11月26日的《期货日报》：

在10月中旬因为现货紧张导致的短期反弹后，近期棉花市场跌势流畅，期货市场由14000下跌至目前的12500左右，现货市场也由15000左右下跌至目前的14500附近。下跌的逻辑比较充分：一方面是新棉上市进度已经加快很多，疆棉内运也比较顺利，供应紧张的情况好转明显；另一方面是新棉收购价格逐步下调，市场心态悲观。山东某大厂大幅下调到厂收购价也对市场产生非常明显的负面影响。应该说，近期市场的下跌合情合理，但对来年的市场，并不悲观。

今年4月以来，受国储抛储价降低影响，国内外棉花棉纱价格差异缩小明显，导致进口棉花和进口棉纱均出现明显的回落。进口方面，比较今年和往年的棉花和棉纱进口数据，5月以来均出现明显的回落。对价差反应最为直接的棉纱进口，5月以来一直维持在15万吨左右，5—8月同比去年累计进口减少12万吨，而去年9月—今年4月的8个月累计同比进口增加20万吨。棉花价差的缩小，将使国内棉纱的竞争力明显增强。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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