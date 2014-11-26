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亚洲 | 2014年 11月 26日 星期三 09:43 BJT

中国新债：农发行下周一将增发至多180亿元三期债，期限三、五和10年

路透上海11月26日 - 中国农业发展银行周三公告称，将于下周一(12月1日)在银行间债市招标增发三期固息债，总额不超过180亿元人民币，期限包括三年、五年和10年。

刊登在中国债券信息网的公告称，上述债券为该行今年第46期 第三次增发债、第45期 的三次增发债，以及第27期 第二次增发。

具体发行条款如下：

46期第三次增发 45期第三次增发 27期第二次增发

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招标规模上限 60亿元 60亿元 60亿元

期限/计息方式 三年固息 五年固息 10年固息

招标时间 3/5年：12月1日14:00-15:00

10年：12月1日14:00-15:30

招标方式 单一价格中标(荷兰式)

缴款日 12月4日 12月3日 12月3日

起息日 10月13日 10月13日 3月28日

发行期 12/2-12/4 12/2-12/3 12/2-12/3

上市日 12月10日 12月9日 12月9日

票面利率 4.54% 4.61% 5.59%

基本承销额 无 无 无

承揽费 0.05% 0.10% 0.15%

----------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇；审校 张喜良)
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