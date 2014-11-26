中国新债：农发行下周一将增发至多180亿元三期债，期限三、五和10年

中国金融：市场化债转股全面提速，目前签约总额已逾7,600亿元--报载
路透上海5月4日 - 在去杠杆的背景下，市场化债转股正全面提速。据中国证券报周四报导，截至4月19日，市场化债转股签约金额为7,672亿元人民币，实际实施金额为592亿元。目前监管部门正进一步细化市场化、法治化债转股相关措施，从而最大程度地支持供给侧改革、实现企业降杠杆。
路透上海11月26日 - 中国农业发展银行周三公告称，将于下周一(12月1日)在银行间债市招标增发三期固息债，总额不超过180亿元人民币，期限包括三年、五年和10年。
刊登在中国债券信息网的公告称，上述债券为该行今年第46期 第三次增发债、第45期 的三次增发债，以及第27期 第二次增发。
具体发行条款如下：
46期第三次增发 45期第三次增发 27期第二次增发
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招标规模上限 60亿元 60亿元 60亿元
期限/计息方式 三年固息 五年固息 10年固息
招标时间 3/5年：12月1日14:00-15:00
10年：12月1日14:00-15:30
招标方式 单一价格中标(荷兰式)
缴款日 12月4日 12月3日 12月3日
起息日 10月13日 10月13日 3月28日
发行期 12/2-12/4 12/2-12/3 12/2-12/3
上市日 12月10日 12月9日 12月9日
票面利率 4.54% 4.61% 5.59%
基本承销额 无 无 无
承揽费 0.05% 0.10% 0.15%
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参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇；审校 张喜良)
路透上海5月4日 - 在去杠杆的背景下，市场化债转股正全面提速。据中国证券报周四报导，截至4月19日，市场化债转股签约金额为7,672亿元人民币，实际实施金额为592亿元。目前监管部门正进一步细化市场化、法治化债转股相关措施，从而最大程度地支持供给侧改革、实现企业降杠杆。
路透上海5月4日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 5月 5/4 0945 财新服务业PMI 4月 5/7 -- 官方外汇储备 4月 5/8 -- 海关统计月度初步汇总数据 4月 -- 中国国际收支平衡表（初步数） 一季度 5/9 -- 金融机构直接投资流量数据 一季度 5/10 0930 居民消费价格指数CPI 4月
--苹果公司第二季度盈利重拾增长，收入更连续两季度上升，惟iPhone智能手机销量出乎意料倒退1%；宣布提高股息一成，年度派息额132.2亿美元，成为全球派息总额最高的企业。