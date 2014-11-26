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亚洲 | 2014年 11月 26日 星期三 10:01 BJT

澳新汇市：澳元脱离四年低位，受出口商买盘扶助

一些分析师称，鉴于数月来央行一直是老调重弹，此次的跌势有些过了。

此外澳股上涨1%亦扶助了澳元。

澳元本月下滑了近3%，一些交易员表示澳元可能突然会反弹。

新西兰元兑美元 报0.7818，海外市场触及低点0.7766。新西兰元贸易加权指数 亦下滑，触及一周低点。

澳洲西太平洋银行资深策略师Imre Speizer说道：“在通胀明显和乳制品价格开始上升前，我们认为新西兰元都有可能跌破关键的0.7700区域，目标直指0.7500美元。”

新西兰央行周二公布的调查显示，通胀预期下滑，暗示很快升息的风险消退。(完)

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