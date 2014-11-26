中国金融：银联国际与速汇金全球范围合作，跨境汇款扩至200多个国家

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海11月26日 - 银行卡组织--中国银联旗下银联国际与世界第二大汇款服务公司速汇金（MoneyGram），将在全球范围内开展合作，提供从中国境外至境内的跨境汇款服务。速汇金在全球200多个国家和地区、超过34万个代理网点将第一次向银联卡持卡人开放速汇服务，大幅扩展银联卡跨境汇款服务网络。
银联国际周二稍晚新闻稿称，这意味着境内银联卡持卡人能依法合规地以更快捷的速度、更直接的渠道、无需支付任何额外费用，接收来自境外的小额汇款。
新加坡、日本、澳大利亚及美国是此次首批开通服务的市场，这四个地区的汇款人，能通过当地速汇金网点向境内银联卡持卡人汇款，每笔汇款金额上限为3,000美金，其它主要海外市场网点将于明年陆续开通该业务。
与传统的通过银行跨境电汇方式不同，银联卡跨境速汇服务在汇款时预先锁定汇率，汇款款项以人民币直接计入银联卡账户，收款方可直接使用，也无需向银行支付手续费，到账时间一般不超过12小时。
随着越来越多中国人到境外生活、工作或留学，他们对跨境汇款服务的便利、安全需求不断增加。此前，银联国际通过与多家机构合作，在香港、中东等部分市场陆续开通了通过银联卡向境内的小额汇款服务。
速汇金不但是银联国际最大的全球汇款服务合作伙伴，同时也是银联卡紧急现金支援服务的合作服务商之一。速汇金在境外的网点为境内发行的银联卡持卡人提供最高等值5,000美元的紧急现金支援服务。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申