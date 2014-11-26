台湾货币市场：月底紧缩效应不明显，跨月资金不难取得

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 资金偏向宽裕，跨月拆款取得容易
* 跨月短票交易少，票券商以拆款支应
* 债券交割不影响调度，RP利率处既有区间
记者 董永年
路透台北11月26日 - 台湾银行间跨月短率周三持稳。资金调度人士表示，今日提供跨月拆款银行家数已较上周倍增，资金流动性不成问题。
他们指出，今日一早即有银行来电询问是否有需求，资金缺口很快就补平。依此观察，本月底将可望平稳度过，短率再走高的机率有限。
“钱很多，拆进来蛮容易的。”一位公股银行交易员说。
另一票券商资金调度人士则称，今日共计有八家银行提供跨月拆款，由于额度不小，因此天期低于20天的短票就不卖了。
本地时间11:50时：
--台币兑美元 走升9.2分，报30.874。
--台湾加权股价指数 上涨0.16%，报9,130.45点。
--银行间隔夜拆款加权平均利率 暂报0.388%，上日收在0.387%；今日区间暂落在0.387-0.390%，上日利率区间在0.295-0.420%；一周拆款利率区间暂在0.380-0.530%，上日为0.380-0.550%；两周拆款利率区间暂在0.49-0.55%，上日在0.388-0.55%。
**跨月短票交易少**
短票市场方面，票券商指出，今日拆款资金供应无虞，因而减少跨月短票供应，成交利率持稳在既有区间甚至略往低位靠拢，惟成交量偏低。
不过有票券商表示，以目前资金状况来看，本月底将平顺度过，但进入12月后又将是另一回事，在跨年资金取得不易下，有行库的买票利率甚至坚持在0.70%。
“年内与年后利率差距愈来愈大。”一位票券商资金调度人士说。
另一票券商主管则表示，几家银行跨年短票利率开得不低，依照天期长短，自保票利率区间落在0.65-0.70%。“几家省属行库更是一口价0.70%。”
今日票券商与银行承作的自保短票以跨月天期为主，跨月短票利率主要成交在0.60-0.62%，部分成交在0.63%；跨年短票利率成交大区间在0.63-0.70%。
据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.617%，较前日的0.609%走高。
今日央行存单到期金额为854.5亿台币，存单发行金额待稍晚公布。
本周央行存单到期总额为1兆744.1亿台币，落点分别为周四3,234亿及周五3,589亿。
拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备为424亿台币，累积超额准备为4,423亿台币、加计前期1%的超额准备为5,129亿台币。
**债券交割不影响调度**
台湾债券市场附买回(RP)利率周三大致持稳上日，资金交易人士认为，今日交割30年公债及两档美元债令资金流动性提高，但不致于影响市场资金调度，RP利率依旧续处既有区间，月底因素可望安然度过。
市场调度人士指出，尽管月底投信端资金略显分配不均，但整体市场资金仍有余裕，月底紧缩效应并不明显，月底RP利率料持在原有区间、变化不大。
〞今天交割调度比较忙一点，但不致于调不到钱。〞一位大型证券商交易员说。
此外，票券商指出，目前整体市场资金偏向宽松，跨月资金调度很容易，月底有望平顺度过。
今日证券商月内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，少数跨月公债RP成交在0.55%；月内公司债RP成交区间在0.62-0.63%，跨月公司债RP则在0.63-0.65%，依照天期长短不同报价，交投大致持平上日。
大型票券商与金融机构承作的10天左右/跨月公债的附买回利率主要成交在0.45-0.50%；10天左右/跨月公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，极短天期利率在0.48-0.50%。成交皆与上日雷同。
今日债券交割因子有30年公债229亿台币、台湾银行5.8亿美元金融债、第一金控 旗下第一银行3亿美元金融债。本周交割仍有周五的光鼎电子 2亿台币转换公司债。(完) (集体采写 詹静宜; 审校 黄凯)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申