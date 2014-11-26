中国政策：拓宽融资渠道，鼓励社会资本加强能源设施投资--国务院

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透北京11月26日 - 为充分发挥社会资本尤其民间资本的积极作用，中国国务院周三出台指导意见称，要创新融资方式拓宽融资渠道，在充分发挥政府投资引导带动作用同时，鼓励社会资本加强能源设施投资，推进市政基础设施投资运营市场化。
中国政府网刊登国务院关于创新重点领域投融资机制、鼓励社会投资的指导意见指出，要建立健全PPP(公私合作)机制，鼓励社会资本投资运营农业和水利工程，改革完善交通投融资机制，推进信息和民用空间基础设施投资主体多元化，并鼓励社会资本加大社会事业投资力度。
“政府投资主要投向公益性和基础性建设，”国务院称，“对鼓励社会资本参与的生态环保、农林水利、市政基础设施、社会事业等重点领域，政府投资可根据实际情况给予支持，充分发挥政府投资‘四两拨千斤’的引导带动作用。”
指导意见称，支持重点领域建设项目开展股权和债权融资，推动铁路、公路、机场等交通项目建设企业应收账款证券化；建立规范的地方政府举债融资机制，支持地方政府依法依规发行债券，用于重点领域建设。
同时，支持开展排污权、收费权、集体林权等担保创新类贷款业务，大力发展股权投资基金和创业投资基金，鼓励民间资本采取私募等方式发起设立主要投资于公共服务、生态环保等领域的产业投资基金，而政府可以使用包括中央预算内投资在内的财政性资金，通过认购基金份额等方式予以支持。
国务院表示，将推广政府和社会资本合作（PPP）模式，政府要与投资者明确PPP项目的退出路径，保障项目持续稳定运行。
**鼓励社会资本参与能源、市政、农业水利等领域投资**
国务院在指导意见中指出，鼓励社会资本加强能源设施投资，除常规水电站、抽水蓄能电站、清洁高效煤电建设项目外，还鼓励核电项目引入社会资本，鼓励民间资本进入核电设备研制和核电服务领域。
同时，鼓励社会资本参与电网建设，投资建设跨区输电通道、区域主干电网完善工程和大中城市配电网工程，具体则将海南联网Ⅱ回线路和滇西北送广东特高压直流输电工程等项目作为试点，引入社会资本。
国务院表示，将鼓励社会资本参与油气管网、储存设施和煤炭储运建设运营，并进一步推进天然气价格改革，2015年实现存量气和增量气价格并轨，尽快出台天然气管道运输价格政策。
在推进市政基础设施投资运营市场化方面，要通过特许经营、投资补助、政府购买服务等多种方式，鼓励社会资本投资城镇供水、供热、燃气、污水垃圾处理等项目。
此外，还要改革完善交通投融资机制，用好铁路发展基金平台，吸引社会资本参与，扩大基金规模；并充分利用铁路土地综合开发政策，以开发收益支持铁路发展。
“向地方政府和社会资本放开城际铁路、市域（郊）铁路、资源开发性铁路和支线铁路的所有权、经营权，”国务院称，要积极推进蒙西至华中、长春至西巴彦花铁路等引进民间资本的示范项目实施。
指导意见还表示，社会资本投资建设或运营管理农田水利、水土保持设施和节水供水重大水利工程的，与国有、集体投资项目享有同等政策待遇，可以依法获取供水水费等经营收益；并加快建立水权制度，培育和规范水权交易市场，深入开展农业水价综合改革试点。（完）
欲览详情，请点击中国政府网链接 here (发稿 乔艳红; 审校 张喜良)
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