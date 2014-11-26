路透基点：亚洲联合财务20亿港元四年期贷款案启动--TRLPC

路透香港11月25日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，亚洲联合财务有限公司的20亿港元(2.58亿美元)四年期贷款案已经启动。

瑞穗银行和渣打银行担任牵头行兼簿记行。渣打银行还是额度代理行。

此项贷款由两部分构成，分别为13.33亿港元的A部分定期贷款和6.67亿港元的B部分循环信贷；利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码255个基点。

受邀银行承贷2-2.99亿港元将获得135个基点的前端费用，综合收益为300个基点，并获得主办行头衔；承贷1.2-1.99亿港元的银行将获得120个基点的前端费用，综合收益为295个基点，并获得安排行头衔。

该贷款将分三次每半年等额偿还，宽限期为一年。

回复截止日为12月22日。

9月时，亚洲联合财务与牵头行兼簿记行台新银行和其他七家银行签署了8.25亿港元四年期循环贷款协议。该贷款最高费用为110个基点，利率为较Hibor加码240个基点。

4月时该公司一笔四年期融资案规模从22.5亿港元提高至24.4亿港元。瑞穗、渣打和台北富邦商业银行担任牵头行，另有八家银行参贷。这笔贷款最高综合收益为210个基点，利率为较Hibor加码170个基点。 (完) (编译 李爽 审校 王兴亚)