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货币新闻 | 2014年 11月 26日 星期三 11:40 BJT

新债招标：中国五年续发国债收益率3.4069%，稍高于预期--业内人士

路透上海11月26日 - 业内人士周三透露，中国财政部稍早招标发行的280亿元人民币五年期续发国债，中标收益率为3.4069%，稍高于此前3.38%的市场预测均值。

业内人士并透露，该期债边际中标收益率为3.4636%，投标倍数为1.61倍。

此为今年第26期五年国债 的首次续发，采用混合式招标方式，标的为价格；全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.1%。

原发行的同期国债招标当日停止交易一天；招标结束至12月1日进行分销；12月3日起与之前发行的同期国债合并上市交易。

本次续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同。从2014年10月30日开始计息；票面利率3.53%。(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
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