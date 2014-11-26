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市场报道 | 2014年 11月 26日 星期三 10:44 BJT

美国金融：美联储计划提高对通用金融的资本金要求

路透华盛顿11月25日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周二提议，对美国通用电气(奇异,GE) 金融子公司提高资本金标准，该公司是被认定对金融系统健康至关重要的少数非银行类公司之一。

美联储表示，提议的资本金标准总体上类似于大型银行的标准。该提议公开征询公众意见，意见征询期60天。

根据2010年的多德-弗兰克(Dodd-Frank)华尔街改革法案，资产规模超过500亿美元的银行，被自动认定为“具系统重要性的金融机构”。

但该法案也赋予金融稳定监管委员会(FSOC)管理银行以外金融公司的权力，如果这些公司规模大、高风险，业务活动可能危及美国市场稳定的话。

“通用金融(奇异资融,GE Capital)一直在为《多德-弗兰克法案》中规定的严格监管标准做准备，”公司发言人Seth Martin表示。该公司此前已降低了资产负债规模，预计将向美联储提交意见。

通用电气(奇异,GE) 此前表示，公司正寻求降低对通用金融的敞口，希望在2016年之前使后者的获利贡献从去年的约45%降至25%。

美联储还在研究被认定为具“系统重要性”的两大保险公司--美国国际集团 和保德信 的资本金标准。此事在保险业备受关注。(完) (编译 王颖；审校)
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