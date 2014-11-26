美国金融：美联储计划提高对通用金融的资本金要求

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透华盛顿11月25日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周二提议，对美国通用电气(奇异,GE) 金融子公司提高资本金标准，该公司是被认定对金融系统健康至关重要的少数非银行类公司之一。
美联储表示，提议的资本金标准总体上类似于大型银行的标准。该提议公开征询公众意见，意见征询期60天。
根据2010年的多德-弗兰克(Dodd-Frank)华尔街改革法案，资产规模超过500亿美元的银行，被自动认定为“具系统重要性的金融机构”。
但该法案也赋予金融稳定监管委员会(FSOC)管理银行以外金融公司的权力，如果这些公司规模大、高风险，业务活动可能危及美国市场稳定的话。
“通用金融(奇异资融,GE Capital)一直在为《多德-弗兰克法案》中规定的严格监管标准做准备，”公司发言人Seth Martin表示。该公司此前已降低了资产负债规模，预计将向美联储提交意见。
通用电气(奇异,GE) 此前表示，公司正寻求降低对通用金融的敞口，希望在2016年之前使后者的获利贡献从去年的约45%降至25%。
美联储还在研究被认定为具“系统重要性”的两大保险公司--美国国际集团 和保德信 的资本金标准。此事在保险业备受关注。(完) (编译 王颖；审校)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申