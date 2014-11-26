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亚洲 | 2014年 11月 26日 星期三 10:16 BJT

台湾债市：10年公债103/13R殖利率盘初带量走跌，主随美债探低

路透台北11月26日 - 台湾指标10年公债103/13R 周三发行前交易殖利率盘初带量走跌。交易员表示，由于美国10年期公债殖利率跌破2.3%重要关卡，带动台债主流券殖利率向下修正，其中以103/13R殖利率跌幅最大。

市场人士指出，目前中国及欧洲持续处于宽松态势，台债气氛较为偏多操作，但近期主流券殖利率临近区间低档令追价意愿不强，今日则受到美债利多激励，指标五年券103/15及10年券103/13R殖利率双双带量突破既有区间低位。

103/15盘中续创五个月低位，前波盘中低位为6月11日的1.0740%。103/13R盘中亦创逾一个月新低，前波盘中低位为10月17日的1.5760%。

〞之前10年券103/13R都闷在那里，今天稍微还他公道 。〞一外商银行台债交易员说。

今年最后一档公债--103/13R将于下周一(12月1日)标售。交易员认为，此前因标债变数当前，10年券103/13R殖利率较显有撑，今日则略带点补跌意味，修正幅度大于其他主流券，交投也较显活络。

交易员预估今日五年债103/15将在1.06-1.10%间交投；10年期公债103/13R发行前交易区间暂看在1.56-1.62%。

美国公债收益率周二走低，长期公债收益率触及逾一个月最低，因美国五年期公债标售需求强劲，以及出现一单大规模长债买盘。指标10年期公债 价格升14/32，收益率报2.26%，周一尾盘报2.31%。

预估指标公债主要交投区间：

* 五年公债103/15 ：1.06-1.10%

* 10年公债103/13R 发行前交易：1.56-1.62%

本地时间10:02时最新报价：

* 103/15期五年公债跌1.98基点报1.0840%，成交43.5亿台币。

* 103/13期10年公债增额券发行前交易殖利率跌3.69基点报1.1110%，成交63亿台币。

以下为最新相关报导连结：

--美国债市：长债收益率触及逾一个月最低，因五年期公债标售和一大规模买盘

--《综述》美国第三季经济增长率上修，无惧全球需求放缓冲击

--表格：美国第三季GDP环比年率修正值为成长3.9%，预估为增长3.3%

--美国数据：11月消费者信心指数降至88.7，为6月来最低－经济咨商会

--美国数据：9月标普/CASE-SHILLER 20个大都会地区房价增幅为近两年来最低 (完) (记者 詹静宜; 审校 林高丽)
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