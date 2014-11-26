台湾债市：10年公债103/13R殖利率盘初带量走跌，主随美债探低

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透台北11月26日 - 台湾指标10年公债103/13R 周三发行前交易殖利率盘初带量走跌。交易员表示，由于美国10年期公债殖利率跌破2.3%重要关卡，带动台债主流券殖利率向下修正，其中以103/13R殖利率跌幅最大。
市场人士指出，目前中国及欧洲持续处于宽松态势，台债气氛较为偏多操作，但近期主流券殖利率临近区间低档令追价意愿不强，今日则受到美债利多激励，指标五年券103/15及10年券103/13R殖利率双双带量突破既有区间低位。
103/15盘中续创五个月低位，前波盘中低位为6月11日的1.0740%。103/13R盘中亦创逾一个月新低，前波盘中低位为10月17日的1.5760%。
〞之前10年券103/13R都闷在那里，今天稍微还他公道 。〞一外商银行台债交易员说。
今年最后一档公债--103/13R将于下周一(12月1日)标售。交易员认为，此前因标债变数当前，10年券103/13R殖利率较显有撑，今日则略带点补跌意味，修正幅度大于其他主流券，交投也较显活络。
交易员预估今日五年债103/15将在1.06-1.10%间交投；10年期公债103/13R发行前交易区间暂看在1.56-1.62%。
美国公债收益率周二走低，长期公债收益率触及逾一个月最低，因美国五年期公债标售需求强劲，以及出现一单大规模长债买盘。指标10年期公债 价格升14/32，收益率报2.26%，周一尾盘报2.31%。
预估指标公债主要交投区间：
* 五年公债103/15 ：1.06-1.10%
* 10年公债103/13R 发行前交易：1.56-1.62%
本地时间10:02时最新报价：
* 103/15期五年公债跌1.98基点报1.0840%，成交43.5亿台币。
* 103/13期10年公债增额券发行前交易殖利率跌3.69基点报1.1110%，成交63亿台币。
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--美国数据：9月标普/CASE-SHILLER 20个大都会地区房价增幅为近两年来最低 (完) (记者 詹静宜; 审校 林高丽)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申