台湾汇市：台币收升至一周高位，月底美元卖压稍重带动

* 出口商月底卖压稍重成交放量 * 午后美元需求不小限制台币升幅 * 明日实质交易暂估在30.860-30.910 路透台北11月26日 - 台币兑美元 周三持续小幅收升至一周高位，与 多数亚币微升同向。不过午后盘间美元需求涌出，限制台币涨幅，交易员估本周台币走势将 暂时陷入区间休整，并密切观察日圆 动态。 汇银人士表示，时序进入月底，出口商的美元卖汇力道增强，令今日成交量有所放大， 一度让台币升至30.840附近，但午后外资疑似出现台湾选前部位调节的汇出需求，引领台币 重新走低回到此前区间。交易员认为本周其他交易日外资若减持台股，台币汇价将在较窄区 间内来回。 〞外资有多一些些动作，NDF看起来也是同步这样做。〞一家本地银行交易员说。 台币今日收盘在一周高位，前高在11月19日收报30.876。 交易员观察外资动向指出，今日在海外无本金交割远期外汇市场(NDF) ，一个月 天期美元/台币换汇点尾盘回到平盘附近，明显看出外资略略看多美元，午后现汇市场与远 汇市场外资均站在美元买方，将观察明日外资是否延续此基调。 一个月远汇报价 尾盘在30.913/30.930左右，上日纽约盘收在30.880。 另家本地商银交易员则表示，月底出口商的美元卖压仍有机会逐步增强，将与外资的美 元需求力道抵销，如果日圆和邻近韩圜 明日波动不大，台币也预估在30.860-30. 910间来回，31元整数关卡有显有守。 一外资银行汇银主管指出，中线美元偏强的基调没有改变，而日圆贬势虽然暂止，但随 时可能再起一波贬势，台湾央行对台币汇价看来也仍希望缓贬，本地升息时点的预期有机会 延后，都让台币没有什么升值空间。 交易员预估，明日台币兑美元实质价位区间料在30.860-30.910 。台币今日主要交易区 间在30.835-30.905，上日交易区间在30.871-30.938。 台湾股市周三随亚股小幅收涨，续创两个月收盘新高。外资及陆资在台股买超30.96亿 台币，连续七个交易日买超共计419.05亿台币。 本周全球重要经济事件与数据包括： 11/26(三)：美国10月建筑许可年率修正值；美国10月个人收支、耐久财订单；美国路 透/密西根大学消费者信心指数11月终值；美国10月新屋销售年率、成屋待完成销售指数。 11/27(四)：感恩节假期，美国市场休市；中国1-10月规模以上工业企业利润；澳洲第 三季资本支出；德国11月失业人数；欧元区10月M3货供额和民间贷款/11月企业景气指数； 加拿大第三季经常帐(亿加元)；韩国央行12月制造业景气判断指数、10月工业生産；日本10 月CPI、家庭支出、失业率；日本10月工业生産初值、零售销售。OPEC在维也纳举行会议，O PEC秘书长巴德里召开记者会。 11/28(五)：感恩节假期，美国金融市场提前休市；英国11月GfK消费者信心指数；日本 10月建筑订单和房屋开工；欧元区11月HICP初值、10月失业率；加拿大第三季GDP、10月PPI 。 11/29(六)：台湾举办六大直辖市长、议员以及县市长和议员选举。 环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 30.952 30.966 30.835-30.966 30.966 7.84 5.42 元太外汇经纪公司 30.950 30.965 30.835-30.965 30.965 3.54 3.03 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.000/0.010 -0.015/-0.005 美元/台币六个月期 -0.120/-0.100 -0.135/-0.115 (完)