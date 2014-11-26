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亚洲 | 2014年 11月 26日 星期三 10:15 BJT

台湾股市：盘中略升但涨势受限，电子类指数上扬

路透台北11月26日 - 台湾股市周三早盘盘中略微上扬，追随海外市场走势，但最近走出一波涨势且当地缺乏交投指引，令涨幅受限。

0150GMT，加权股价指数 升21.30点至9137.54点，周二收低0.1%。

电子类指数 涨0.4%，金融保险类指数 基本持平。

主要科技股涨跌不一。台积电 持平，但盘旋在纪录高位附近；面板厂商群创光电 则跌0.3%。(完)
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