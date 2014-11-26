版本:
中国
亚洲 | 2014年 11月 26日 星期三 10:16 BJT

日本股市：日经指数早盘小跌，投资人忧心即将出炉的经济数据

路透东京11月26日 - 日本股市周三小跌，因担心周五公布的重要经济数据，美国本周因假期而缩短交易天数也打压投资者风险胃纳；同时本田汽车在承认少报意外事故后股价挫跌。

0144 GMT，日经指数 下跌0.2%至17,369.58点。

“国内机构投资者和外资都在原地踏步，”Parry International Trading主管Gavin Parry表示。他指称美国感恩节假期可能是拖累成交量的原因。

本田汽车 下挫2.8%，带领大盘下跌，此前该公司承认未报告2003年以来在美国的严重意外事故。

东证股价指数 小跌0.1%报1,407.76点。JPX-日经400指数 跌0.1%，报12,830.33点。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐