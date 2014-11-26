台湾汇市：台币早盘实质交易走升，亚币风险偏好上扬

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透台北11月26日 - 台币兑美元 周三盘初实质交易价位走强，因人民币价位回稳，亚币的风险偏好上扬，而外资也有汇入。
汇银人士指出，随着亚币如日圆、韩元回升，美元的买盘也弱了一些，出口商有少许美元卖压，外资则持续汇入，提振台币走强。
〞出口商是有需要就小卖一些，但这个价位了，他们不会丢太多，〞一位小型商银交易人士表示。
他们也说，尽管近期台币实质交易并未贬破31这个关卡，但美元长线看升的气氛未被破坏，使出口商还是将最大笔的美元卖单挂在31这个价位附近，因此实质交易要贬破也不容易。
韩国韩元兑美元 周三盘中走升，报1,106.6，上日收在1,109.1。
盘初台币主要交易区间在30.835-30.854；上交易日主要区间在30.871-30.938。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点折价再略有缩小；一个月远汇报价 暂报在30.840/30.860左右，上日纽约盘收在30.880。
交易员预测今日集中交易区间：
* 30.820-30.860
最新相关报导链接：
--《综述》美国第三季经济增长率上修，无惧全球需求放缓冲击
--中国金融：央行将等待四季度数据再考虑是否进一步降息--委员陈雨露
--《焦点》沙特与俄罗斯等国的OPEC会前磋商无功而返，未就减产达成协议 (完) (记者 高洁如；审校 张喜良)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申