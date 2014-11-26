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亚洲 | 2014年 11月 26日 星期三 10:19 BJT

台湾汇市：台币早盘实质交易走升，亚币风险偏好上扬

路透台北11月26日 - 台币兑美元 周三盘初实质交易价位走强，因人民币价位回稳，亚币的风险偏好上扬，而外资也有汇入。

汇银人士指出，随着亚币如日圆、韩元回升，美元的买盘也弱了一些，出口商有少许美元卖压，外资则持续汇入，提振台币走强。

〞出口商是有需要就小卖一些，但这个价位了，他们不会丢太多，〞一位小型商银交易人士表示。

他们也说，尽管近期台币实质交易并未贬破31这个关卡，但美元长线看升的气氛未被破坏，使出口商还是将最大笔的美元卖单挂在31这个价位附近，因此实质交易要贬破也不容易。

韩国韩元兑美元 周三盘中走升，报1,106.6，上日收在1,109.1。

盘初台币主要交易区间在30.835-30.854；上交易日主要区间在30.871-30.938。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点折价再略有缩小；一个月远汇报价 暂报在30.840/30.860左右，上日纽约盘收在30.880。

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.820-30.860

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