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亚洲 | 2014年 11月 26日 星期三 10:27 BJT

香港个股：华电福新拟配股集资逾17亿港元补充流动资金，盘初曾跌4%

路透香港11月26日 - 中国多元化能源公司--华电福新能源股份有限公司 周三称，拟配售H股集资逾17亿港元以补充流动资金，其股份盘初一度跌4%。

这是继今年初配售11.8亿港元H股后，该公司年内第二度集资。

华电福新在联交所一份声明中称，拟按每股4.01港元，配售4.2837亿股新H股，集资17.18亿港元。该公司已收到中国证监会及国资委批复。

配售价较周二收市价折让约6.5%。配售股份相当于现有H股股本20%，或经扩大后全部股本5.09%。

该股盘初一度跌4%，低探4.12港元；香港时间10:17，跌3.5%，报4.14港元。

华电福新为中国五大发电集团之一--华电集团旗下清洁能源分支，业务包括水电、火电以及风电。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)
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