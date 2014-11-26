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亚洲 | 2014年 11月 27日 星期四 07:35 BJT

****主要国家经济指标预测--11月27日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                               公布时段      预估值       前值
    
    11月27日(四)
    0000  澳洲HIA新屋销售(较前月)                          10月            --        持平
    0030  澳洲资本支出                                    第三季         -1.5%      +1.1%
              建筑类资本支出                                             -2.0%      +2.0%
              机械类资本支出                                             -1.0%      -0.9%
    0855  德国经季节调整失业人数变化(万人)                 11月        减少0.4    减少2.2
              未经季节调整失业人数(万人)                                   270        270
              经季节调整失业率                                            6.7%       6.7%
              经季节调整失业人数(万人)                                     --       288.7
    0900  意大利制造业信心指数                             11月           96.0       96.0
    0900  欧元区M3货供额(较上年同期)                       10月          +2.6%      +2.5%
                  民间贷款                                               -1.0%      -1.2%
                  M3三个月移动平均年增长率                                 --       +2.1%
    1000  欧元区企业景气指数                               11月            --        0.05
                经济景气指数                                             100.3      100.7
                工业景气指数                                             负5.4      负5.1
                服务业景气指数                                           正4.1      正4.4
                消费者信心指数                                          负11.6     负11.1
                消费者通胀预期指数                                         --       正5.3
                生产者通胀预期指数                                         --       正0.2
    1200  德国GfK消费者信心指数                           12月             8.6        8.5
    1300  德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)         11月初值           持平      -0.3%
                                  (较上年同期)                           +0.6%      +0.7%
              消费者物价指数(CPI)(较前月)                                +0.1%      -0.3%
                             (较上年同期)                                +0.6%      +0.8%
    1330  加拿大经常帐(亿加元)                           第三季      赤字111.0  赤字118.7
    2100  韩国央行制造业景气判断指数                      12月             --          76
    2145  新西兰建筑许可                                  10月             --      -12.2%
    2300  韩国工业生产(较前月)                            10月           +0.8%      +0.1%
                      (较上年同期)                                       -0.6%      +1.9%
              服务业产出(较前月)                                           --       +0.1%
    2330  日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期)     10月           +2.9%      +3.0%
              全国整体CPI                                                  --       +3.2%
              东京地区核心CPI(较上年同期)                 11月           +2.5%      +2.5%
              东京地区整体CPI                                              --       +2.5%
    2330  日本所有家庭支出(较前月)                        10月            持平      +1.5%
                          (较上年同期)                                   -5.1%      -5.6%
    2330  日本求才求职比                                  10月            1.09       1.09
              失业率                                                      3.6%       3.6%
    2350  日本工业生产                                  10月初值         -0.6%      +2.9%
              一个月预估值                                                 --       -0.1%
              两个月预估值                                                 --       +1.0%
    2350  日本零售销售(较上年同期)                        10月           +1.2%      +2.3%
     
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                               公布时段       现值      预估值
    
    11月26日(三)
    0030  澳洲建筑完工                                    第三季        -2.2%       -1.0%
    0700  瑞银集团(UBS)瑞士消费指数                        10月          1.29         --
    0700  德国进口物价(较前月)                             10月         -0.3%       -0.5%
                      (较上年同期)                                      -1.2%       -1.5%
    0745  法国消费者信心指数                               11月          正87        正86
    0900  意大利消费者信心指数                             11月         100.2       101.6
    0930  英国国内生产总值(GDP)(较前季)               第三季修正值       +0.7%      +0.7%
                               (较上年同期)                              +3.0%      +3.0%
    0930  英国企业投资(较前季)                         第三季初值        -0.7%        -- 
                      (较上年同期)                                       +6.3%      +9.7%
    1100  英国工业联盟(CBI)零售销售差值                    11月           正27       正30
     --   美国建筑许可年率(万户)                       10月修正值        109.2        --
    1200  美国抵押贷款市场指数                        11月21日当周       374.5        --
              再融资指数                                                1549.0        --
    1330  美国实质个人支出(较前月)                         10月          +0.2%        --
              个人所得(较前月)                                           +0.2%      +0.4%
              PCE物价指数(较前月)                                        +0.1%        --
                         (较上年同期)                                    +1.4%        --
              核心PCE物价指数(较前月)                                    +0.2%      +0.2%
                             (较上年同期)                                +1.6%        --
    1330  美国耐久财(耐用品)订单                           10月          +0.4%      -0.6%
              扣除运输的耐久财订单                                       -0.9%      +0.5%
              扣除国防的耐久财订单                                       -0.6%      +0.3%
              扣除飞机的非国防资本财订单                                 -1.3%      +1.0%
    1330 美国一周初请失业金人数(万人)                 11月22日当周        31.3       28.8
             四周均值(万人)                                               29.4        -- 
             续请失业金人数(万人)                     11月15日当周       231.6      235.0
    1445  美国芝加哥采购经理人指数(PMI)                    11月           60.8       63.0
    1455  美国路透/密西根大学消费者信心指数              11月终值         88.8       90.0
                                   现况指数                              102.7      103.0
                                   预期指数                               79.9       80.8
    1500  美国新屋销售年率(万户)                           10月           45.8       47.2
    1500  美国成屋待完成销售指数                           10月          104.1        -- 
                        指数变动(较前月)                                 -1.1%      +0.5%
    2145  新西兰进口(亿新西兰元)                           10月           49.3        --
               出口(亿新西兰元)                                           40.3        --
               贸易收支(亿新西兰元)                                   逆差9.08        -- 
                                                     截止10月的一年    逆差1.1        --
    2300  韩国经常帐(亿美元)                               10月           73.2        --
    (完)
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