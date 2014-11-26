主要国家经济指标预测--11月27日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月27日(四) 0000 澳洲HIA新屋销售(较前月) 10月 -- 持平 0030 澳洲资本支出 第三季 -1.5% +1.1% 建筑类资本支出 -2.0% +2.0% 机械类资本支出 -1.0% -0.9% 0855 德国经季节调整失业人数变化(万人) 11月 减少0.4 减少2.2 未经季节调整失业人数(万人) 270 270 经季节调整失业率 6.7% 6.7% 经季节调整失业人数(万人) -- 288.7 0900 意大利制造业信心指数 11月 96.0 96.0 0900 欧元区M3货供额(较上年同期) 10月 +2.6% +2.5% 民间贷款 -1.0% -1.2% M3三个月移动平均年增长率 -- +2.1% 1000 欧元区企业景气指数 11月 -- 0.05 经济景气指数 100.3 100.7 工业景气指数 负5.4 负5.1 服务业景气指数 正4.1 正4.4 消费者信心指数 负11.6 负11.1 消费者通胀预期指数 -- 正5.3 生产者通胀预期指数 -- 正0.2 1200 德国GfK消费者信心指数 12月 8.6 8.5 1300 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 11月初值 持平 -0.3% (较上年同期) +0.6% +0.7% 消费者物价指数(CPI)(较前月) +0.1% -0.3% (较上年同期) +0.6% +0.8% 1330 加拿大经常帐(亿加元) 第三季 赤字111.0 赤字118.7 2100 韩国央行制造业景气判断指数 12月 -- 76 2145 新西兰建筑许可 10月 -- -12.2% 2300 韩国工业生产(较前月) 10月 +0.8% +0.1% (较上年同期) -0.6% +1.9% 服务业产出(较前月) -- +0.1% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 10月 +2.9% +3.0% 全国整体CPI -- +3.2% 东京地区核心CPI(较上年同期) 11月 +2.5% +2.5% 东京地区整体CPI -- +2.5% 2330 日本所有家庭支出(较前月) 10月 持平 +1.5% (较上年同期) -5.1% -5.6% 2330 日本求才求职比 10月 1.09 1.09 失业率 3.6% 3.6% 2350 日本工业生产 10月初值 -0.6% +2.9% 一个月预估值 -- -0.1% 两个月预估值 -- +1.0% 2350 日本零售销售(较上年同期) 10月 +1.2% +2.3% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 11月26日(三) 0030 澳洲建筑完工 第三季 -2.2% -1.0% 0700 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数 10月 1.29 -- 0700 德国进口物价(较前月) 10月 -0.3% -0.5% (较上年同期) -1.2% -1.5% 0745 法国消费者信心指数 11月 正87 正86 0900 意大利消费者信心指数 11月 100.2 101.6 0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季修正值 +0.7% +0.7% (较上年同期) +3.0% +3.0% 0930 英国企业投资(较前季) 第三季初值 -0.7% -- (较上年同期) +6.3% +9.7% 1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 11月 正27 正30 -- 美国建筑许可年率(万户) 10月修正值 109.2 -- 1200 美国抵押贷款市场指数 11月21日当周 374.5 -- 再融资指数 1549.0 -- 1330 美国实质个人支出(较前月) 10月 +0.2% -- 个人所得(较前月) +0.2% +0.4% PCE物价指数(较前月) +0.1% -- (较上年同期) +1.4% -- 核心PCE物价指数(较前月) +0.2% +0.2% (较上年同期) +1.6% -- 1330 美国耐久财(耐用品)订单 10月 +0.4% -0.6% 扣除运输的耐久财订单 -0.9% +0.5% 扣除国防的耐久财订单 -0.6% +0.3% 扣除飞机的非国防资本财订单 -1.3% +1.0% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 11月22日当周 31.3 28.8 四周均值(万人) 29.4 -- 续请失业金人数(万人) 11月15日当周 231.6 235.0 1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 11月 60.8 63.0 1455 美国路透/密西根大学消费者信心指数 11月终值 88.8 90.0 现况指数 102.7 103.0 预期指数 79.9 80.8 1500 美国新屋销售年率(万户) 10月 45.8 47.2 1500 美国成屋待完成销售指数 10月 104.1 -- 指数变动(较前月) -1.1% +0.5% 2145 新西兰进口(亿新西兰元) 10月 49.3 -- 出口(亿新西兰元) 40.3 -- 贸易收支(亿新西兰元) 逆差9.08 -- 截止10月的一年 逆差1.1 -- 2300 韩国经常帐(亿美元) 10月 73.2 -- (完)