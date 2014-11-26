路透调查：美国楼市明年初可望继续复苏，但房价增幅料缩小

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
* 楼市在2015年初期将会继续复苏
* 房价涨幅将缩小，抵押贷款利率或将小幅上涨
* 2015年初期的二手房销售预计将小幅增加
路透华盛顿11月25日 - 路透调查中的受访分析师认为，美国2015年初期的房屋销量将会温和增长，然后增速加快，因为房价升幅料将大幅回落，而且就业市场增强吸引潜在购房者入市。
在2013年下半年因抵押贷款利率大涨而陷入停滞后，楼市活动正逐步恢复元气。不过房屋销量受到新家庭组建速度缓慢的抑制。
“楼市正在好转，但还远没有我们所期望的那么好。年轻人推迟组建家庭，是销量上不来的原因所在，”IHS Global Insight分析师Patrick Newport表示。
路透在11月18-25日访问的29名分析师预计，2015年第一季的成屋销售年率均值料为520万户，低于分析师8月时预估的525万户。
美国家庭组建速度仅为每年约50万个，远低于说明楼市强劲复苏的逾100万户水平。分析师将之归因于失业率居高不下，特别是年轻人偏高。
分析师还预期，明年第二季成屋销售年率平均为526万户，第三季进一步增至530万户。
除了家庭组建速度较慢之外，房屋销售还受到投资者离场的制约。投资性购房曾是楼市复苏的主要动力。
调查预估，明年标准普尔/Case Shiller 20个大城市综合房价指数平均升幅将为3.6%，2016年为3.1%。分析师在8月时预计该指数明后两年分别上升5.0%和4.4%。
“这让人能更容易地负担房价，”富国银行资深分析师Mark Vitner说。
受访分析师预计，明年30年期固息抵押贷款利率平均将为4.55%，远低于分析师8月预估的4.81%，但高于最近3.99%的水平。(完)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
国际货币基金组织(IMF) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选