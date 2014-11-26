重发-中国外汇：10月国际服务贸易逆差缩至172亿美元，旅游占比续降--外管局

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
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路透北京11月26日 - 中国国家外汇管理局周三公布，10月国际收支口径的国际服务贸易逆差收窄至172亿美元，结束此前连续四个月的增势；其中旅游差额占比续降至42.4%。1-10月累计逆差1,341亿美元，其中逾六成仍由旅游差额贡献。
外管局网站新闻稿显示，10月国际服务贸易收入123亿美元，服务贸易支出295亿美元；1-10月，国际服务贸易收入累计1,703亿美元，服务贸易支出累计3,044亿美元。
数据并显示，10月国际服务贸易逆差中，旅游贡献率仍最多，但占比续降至42.4%；8月和9月旅游差额的占比则分别为58%和47.9%。
而其它商业服务亦连续第三个月录得逆差，为49亿美元，在国际服务贸易逆差占比达28.5%，超过运输差额的25.6%；其它商业服务1-10月累计则为顺差57亿美元。
得益于美国和新兴市场需求改善，中国10月出口增速略降但仍保持双位数；而内需低迷以及大宗商品价格下跌导致进口增速相对较低。当月贸易顺差同比扩大46%至454.1亿美元。
为打击跨境贸易套利，央行主导的人民币贬值自2月底开始启动，4月则达到此轮贬值的高潮，人民币兑美元 并在当月底创出18个月的盘中新低至6.2676，此后一路震荡上行，截止目前，年内贬值幅度已由逾3%缩窄至1%左右。
外管局自今年起公布国际收支口径的月度服务贸易差额数据，指居民与非居民之间发生的服务贸易交易，此前服务贸易数据包含在国际收支平衡表中按季编制并公布。（完）
更多细节，请点选外管局网站：here (发稿 倪蔚丹；审校 张喜良)
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路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申