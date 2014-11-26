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亚洲 | 2014年 11月 26日 星期三 10:43 BJT

韩国汇市：韩元早盘上涨，美元因消费者信心下滑而走跌

路透首尔11月26日 - 韩国韩元兑美元 周三早盘上涨，因美元受消费者信心意外下滑影响下跌，以及日圆升值。日本央行会议记录显示央行成员对进一步宽松的风险表示担忧，消息推升日圆。

0200 GMT，韩元兑美元 报1,106.7韩元，上日收报1,109.1。

三年期公债12月期约 上涨3个基点，报108.27。

0200GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,106.7 1,109.1

日圆/韩元 9.3954/4021 9.4013

韩国公债期货 * 108.27 108.24

韩国综合股价指数 1,981.00 1,980.21

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

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