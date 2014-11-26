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亚洲 | 2014年 11月 26日 星期三 10:49 BJT

金属期市：伦铜受美国GDP数据支撑小幅反弹，沪铜承压

美国商务部周二把第三季国内生产总值(GDP)环比年率从初值的增长3.5%修正至增长3.9%。路透访问的分析师原预期增长率将调降至3.3%。

不过其他数据显示消费者信心跌至五个月低点，而且房价涨幅进一步下降，在一定程度上削弱了乐观的经济景象。

澳洲达到财务目标的自然资源项目数量有所减少，因为矿产和能源价格低迷令业者勒紧裤带。

中国人民银行货币政策委员会委员陈雨露周二表示，人行将会等待第四季经济数据公布后再考虑进一步降息和放宽政策，且表示出台决议要看美国和日本的货币政策。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪/徐文焰；审校 李爽)
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