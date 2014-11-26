中国金融：地方版“坏账银行”扩容，五家省市级资产管理公司获批--报载

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透北京11月26日 - 中国地方版“坏账银行”扩容。《经济参考报》周三报导称，中国银监会近日批复了北京、天津、重庆等五省市成立地方资产管理公司，允许这五省市参与本省（市）范围内不良资产批量转让工作。
上述报导指出，这五家公司分别是北京市国通资产管理有限责任公司、天津津融投资服务集团有限公司、重庆渝富集团、福建省闵投资产管理有限公司和辽宁省国有资产经营有限公司。
这意味着，加上此前第一批在浙江、江苏、安徽、广东、上海五地已获批成立的地方资产管理公司，地方版“坏账银行”已扩至10家。
报导援引一位接近银监会的知情人士透露，“今年受经济下行和部分行业调整等因素影响，银行业整体的信用风险压力增大，风险仍在逐步暴露，处理不良贷款的力度也有所加大，这也是盘活存量的一个重要途径。这10个省市基本上属于不良贷款分布较多的区域，地方政府推动处置不良资产的意愿较强。”
中国社科院教授、广发证券首席经济学家刘煜辉指出，目前，宏观调控政策的操作逻辑是短期和长期相结合，加速核销银行坏账的背后，量化宽松是最大的金融救援，银行负债成本下去了，可以缓解利差缩小，存量经济的调整会进入实质性操作阶段，并且贯穿明年全年，盘活存量的政策也将会是大手笔。
银监会2013年年报显示，截至2013年末，北京、天津、重庆、福建、辽宁这五地的不良贷款余额规模在全国分别位列第8、第14、第24、第6、第7。
银监会此前公布数据显示，今年三季度末不良贷款余额和不良贷款率继续“双升”，其中不良率为1.16%，创出四年新高。 （完） (发稿 谢衡; 审校 杨淑祯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申