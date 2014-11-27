《香港报摘》--经济日报11月27日

**头版头条**

--面对中国科网企业崛起，小米创始人雷军建议香港顺应革新，接纳双重股权架构，吸引更多好公司在香港上市。

**其他**

--在美国上市首支A股ETF--德银嘉实沪深300 在中国减息后现价较资产净值已连续3天录得逾5%溢价，反映美国投资者对A股市场需求殷切。

--市传中广核电力(股票代号：1816.HK)开发售已获逾百亿港元孖展（融资）预购定单。

--北京控股 向中国燃气 注入12个燃气项目，涉资20.6亿港元，代价将以发行1.49亿股新股支付。

--华南城 于今年初获腾讯 入股，该公司执行董事兼首席财务总监冯星航称，未来集团的实体平台将结合腾讯微信平台拓电商业务，惟转化至落地需时，没有时间表。

--海通国际 向日本上市的股票研究证券机构Japaninvest 提出全面收购，作价28.78亿日圆，折合约1.89亿港元，较该股最新报价有15.8%溢价。（完）

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