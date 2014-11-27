《香港报摘》--经济日报11月27日

中港个股：广汽集团牵头打造的新能源汽车园今开工，总投资逾450亿元
路透上海4月27日 - 中国大型汽车企业--广州汽车集团股份有限公司周四早晨刊登公告称，由广汽集团牵头打造的广汽智联新能源汽车产业园当天动工开建，广汽集团携产业园各落户企业的总投资额预计超450亿元人民币。
**头版头条**
--面对中国科网企业崛起，小米创始人雷军建议香港顺应革新，接纳双重股权架构，吸引更多好公司在香港上市。
**其他**
--在美国上市首支A股ETF--德银嘉实沪深300 在中国减息后现价较资产净值已连续3天录得逾5%溢价，反映美国投资者对A股市场需求殷切。
--市传中广核电力(股票代号：1816.HK)开发售已获逾百亿港元孖展（融资）预购定单。
--北京控股 向中国燃气 注入12个燃气项目，涉资20.6亿港元，代价将以发行1.49亿股新股支付。
--华南城 于今年初获腾讯 入股，该公司执行董事兼首席财务总监冯星航称，未来集团的实体平台将结合腾讯微信平台拓电商业务，惟转化至落地需时，没有时间表。
--海通国际 向日本上市的股票研究证券机构Japaninvest 提出全面收购，作价28.78亿日圆，折合约1.89亿港元，较该股最新报价有15.8%溢价。（完）
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台湾报摘 (整理 潘嘉玲; 审校 杨淑祯)
路透上海4月27日 - 中国大型汽车企业--广州汽车集团股份有限公司周四早晨刊登公告称，由广汽集团牵头打造的广汽智联新能源汽车产业园当天动工开建，广汽集团携产业园各落户企业的总投资额预计超450亿元人民币。
恒指昨高见24,637点，终逼近上月高位24,656，昨收报24,578点，升0.5%；国指收报10,317点，升0.4%，大市成交额786亿港元。
港股升市乏牛气，恒指昨天早段高见24,637点，与今年3月21日的高位24,656点极为接近，亦是自2015年8月以来的高位。