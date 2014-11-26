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亚洲 | 2014年 11月 26日 星期三 10:58 BJT

台湾债市：RP利率持稳，30年债及两档美元债交割不致影响资金调度

路透台北11月26日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周三大致持稳上日，资金交易人士认为，今日交割30年公债及两档美元债令资金流动性提高，但不致于影响市场资金调度，RP利率依旧续处既有区间，月底因素可望安然度过。

市场调度人士指出，尽管月底投信端资金略显分配不均，但整体市场资金仍有余裕，月底紧缩效应并不明显，月底RP利率料持在原有区间、变化不大。

〞今天交割调度比较忙一点，但不致于调不到钱。〞一位大型证券商交易员说。

此外，票券商指出，目前整体市场资金偏向宽松，跨月资金调度很容易，月底有望平顺度过。

今日证券商月内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，少数跨月公债RP成交在0.55%；月内公司债RP成交区间在0.62-0.63%，跨月公司债RP则在0.63-0.65%，依照天期长短不同报价，交投大致持平上日。

大型票券商与金融机构承作的10天左右/跨月公债的附买回利率主要成交在0.45-0.50%；10天左右/跨月公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，极短天期利率在0.48-0.50%。成交皆与上日雷同。

今日债券交割因子有30年公债229亿台币、台湾银行5.8亿美元金融债、第一金控 旗下第一银行3亿美元金融债。本周交割仍有周五的光鼎电子 2亿台币转换公司债。(完) (记者 詹静宜; 审校 林高丽)
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