台湾债市：RP利率持稳，30年债及两档美元债交割不致影响资金调度

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透台北11月26日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周三大致持稳上日，资金交易人士认为，今日交割30年公债及两档美元债令资金流动性提高，但不致于影响市场资金调度，RP利率依旧续处既有区间，月底因素可望安然度过。
市场调度人士指出，尽管月底投信端资金略显分配不均，但整体市场资金仍有余裕，月底紧缩效应并不明显，月底RP利率料持在原有区间、变化不大。
〞今天交割调度比较忙一点，但不致于调不到钱。〞一位大型证券商交易员说。
此外，票券商指出，目前整体市场资金偏向宽松，跨月资金调度很容易，月底有望平顺度过。
今日证券商月内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，少数跨月公债RP成交在0.55%；月内公司债RP成交区间在0.62-0.63%，跨月公司债RP则在0.63-0.65%，依照天期长短不同报价，交投大致持平上日。
大型票券商与金融机构承作的10天左右/跨月公债的附买回利率主要成交在0.45-0.50%；10天左右/跨月公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，极短天期利率在0.48-0.50%。成交皆与上日雷同。
今日债券交割因子有30年公债229亿台币、台湾银行5.8亿美元金融债、第一金控 旗下第一银行3亿美元金融债。本周交割仍有周五的光鼎电子 2亿台币转换公司债。(完) (记者 詹静宜; 审校 林高丽)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申