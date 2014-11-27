《香港报摘》--信报11月27日

中港个股：广汽集团牵头打造的新能源汽车园今开工，总投资逾450亿元
路透上海4月27日 - 中国大型汽车企业--广州汽车集团股份有限公司周四早晨刊登公告称，由广汽集团牵头打造的广汽智联新能源汽车产业园当天动工开建，广汽集团携产业园各落户企业的总投资额预计超450亿元人民币。
**头版头条**
--会德丰 旗下会德丰地产成功投得港铁 于新界将军澳日出康城第五期用地，预期项目投资额80-90亿港元；以土地储备的可建总楼面面积计，会德丰超越新鸿基地产 成为将军澳区最大地主。
**其他**
--银行暂时聚焦短期存款，中银香港 推出年利率高达3.3厘的三个月人民币定期存款优惠，工银亚洲亦推出一个月3.1厘定存优惠，但取消六个月3.4厘的优惠。
--六福 上半年度同店销售录得逾四成按年下跌，但预期下半年度将止跌回升，因金价下滑刺激金饰销情，11月出现“小抢金潮”令销售回复增长。
--维他奶 2014/15年度中期纯利按年增长22%至2.22亿港元，公司首席财务总监冯洁仪称，未来两年须增加资本开支，预计借贷比率将由目前9%升至最多41%左右。
--周大福珠宝 向母企周大福控股收购九龙城一栋四层高物业，代价6,600万港元，公司拟将该物业连同相邻的自置物业一并重建，以扩充零售店面积及提供员工宿舍。（完）
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台湾报摘 (整理 潘嘉玲；; 审校 雷美珍/张喜良)
路透上海4月27日 - 中国大型汽车企业--广州汽车集团股份有限公司周四早晨刊登公告称，由广汽集团牵头打造的广汽智联新能源汽车产业园当天动工开建，广汽集团携产业园各落户企业的总投资额预计超450亿元人民币。
恒指昨高见24,637点，终逼近上月高位24,656，昨收报24,578点，升0.5%；国指收报10,317点，升0.4%，大市成交额786亿港元。
港股升市乏牛气，恒指昨天早段高见24,637点，与今年3月21日的高位24,656点极为接近，亦是自2015年8月以来的高位。