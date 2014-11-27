《香港报摘》--信报11月27日

**头版头条**

--会德丰 旗下会德丰地产成功投得港铁 于新界将军澳日出康城第五期用地，预期项目投资额80-90亿港元；以土地储备的可建总楼面面积计，会德丰超越新鸿基地产 成为将军澳区最大地主。

**其他**

--银行暂时聚焦短期存款，中银香港 推出年利率高达3.3厘的三个月人民币定期存款优惠，工银亚洲亦推出一个月3.1厘定存优惠，但取消六个月3.4厘的优惠。

--六福 上半年度同店销售录得逾四成按年下跌，但预期下半年度将止跌回升，因金价下滑刺激金饰销情，11月出现“小抢金潮”令销售回复增长。

--维他奶 2014/15年度中期纯利按年增长22%至2.22亿港元，公司首席财务总监冯洁仪称，未来两年须增加资本开支，预计借贷比率将由目前9%升至最多41%左右。

--周大福珠宝 向母企周大福控股收购九龙城一栋四层高物业，代价6,600万港元，公司拟将该物业连同相邻的自置物业一并重建，以扩充零售店面积及提供员工宿舍。（完）

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