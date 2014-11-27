《香港报摘》--其他报摘重要消息11月27日

中港个股：广汽集团牵头打造的新能源汽车园今开工，总投资逾450亿元
路透上海4月27日 - 中国大型汽车企业--广州汽车集团股份有限公司周四早晨刊登公告称，由广汽集团牵头打造的广汽智联新能源汽车产业园当天动工开建，广汽集团携产业园各落户企业的总投资额预计超450亿元人民币。
**明报**
--帝盛酒店 截至今年9月底止半年纯利按年跌八成至6,500万港元，主要受去年出售新加坡公寓收益推高基数所致。酒店业务之经常性收益增20.5%至7.04亿港元。
**东方日报**:
--中国财政部在港发行30亿元人民币零售国债销情冷淡，首四日认购金额只有590万元，占总发行额少于0.2%。券商普遍预期，今批国债认购或不足额。
**苹果日报**
--港铁公司 持有49%的京港地铁与北京市政府就北京地铁16号签署项目意向书，总投资额495亿元；此外，港铁计划向京港地铁注入24.5亿元的额外资金。
--阿里巴巴 与海尔电器 推出阿里电视系列，采用阿里家庭数字娱乐服务，包括电视网购、云游戏及娱乐节目等。阿里巴巴并与海尔、国美 签署O2O协议以联合推广智能电视。（完）
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台湾报摘 (整理 潘嘉玲; 审校 雷美珍/曾祥进)
路透上海4月27日 - 中国大型汽车企业--广州汽车集团股份有限公司周四早晨刊登公告称，由广汽集团牵头打造的广汽智联新能源汽车产业园当天动工开建，广汽集团携产业园各落户企业的总投资额预计超450亿元人民币。
恒指昨高见24,637点，终逼近上月高位24,656，昨收报24,578点，升0.5%；国指收报10,317点，升0.4%，大市成交额786亿港元。
港股升市乏牛气，恒指昨天早段高见24,637点，与今年3月21日的高位24,656点极为接近，亦是自2015年8月以来的高位。