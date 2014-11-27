《香港报摘》--其他报摘重要消息11月27日

**明报**

--帝盛酒店 截至今年9月底止半年纯利按年跌八成至6,500万港元，主要受去年出售新加坡公寓收益推高基数所致。酒店业务之经常性收益增20.5%至7.04亿港元。

**东方日报**:

--中国财政部在港发行30亿元人民币零售国债销情冷淡，首四日认购金额只有590万元，占总发行额少于0.2%。券商普遍预期，今批国债认购或不足额。

**苹果日报**

--港铁公司 持有49%的京港地铁与北京市政府就北京地铁16号签署项目意向书，总投资额495亿元；此外，港铁计划向京港地铁注入24.5亿元的额外资金。

--阿里巴巴 与海尔电器 推出阿里电视系列，采用阿里家庭数字娱乐服务，包括电视网购、云游戏及娱乐节目等。阿里巴巴并与海尔、国美 签署O2O协议以联合推广智能电视。（完）

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