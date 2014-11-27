港报财经评论：恒指快突破，扑向25,000点--经济日报11月27日

恒指快突破，扑向25,000/ 林瑞芬

恒生指数 收报24,111，升1.1%；国指收报11,051，升2.5%；港股成交额876亿港元，持平，但个别内险股及券商股持续受追捧，以迎明年A股续涨。旺角占领路段局部打通，港股昨午市即刻醒神，加上A股带动，恒指上试即市阻力区24,000至24,200，企稳24,200视为缺口突破，反覆上望挑战25,000。国指而言，看图已破阻力抛升，反覆上望11,500水平。自上周五中国内地减息后，上证已是连涨三日，昨收2,604，升1.43%，沪深股市5,733亿港元。上周同大家讲过本周是IPO发行高峰期，但交投都如此强劲，反映减息提振投资者信心的力度，反覆挑战2,900双底目标势强。

南方A50昨收报10.1港元，正在抽破头肩底之关键时刻，确认突破，中期目标12港元。中国加入国际央行放水行列，无疑券商股及内险股的反应最为强烈。至于实体经济股份，虽有炒升，但始终对刺激经济成效难以短期显现，且环球经济分化，有太多不能控之风险因素，不能确定刺激成效多少，就不宜过分投入。且看，美国第三季度实际GDP年化季率上修至3.9%，此前市场预期为增长3.3%，前值为增长3.5%，显示美国经济基础稳固，但不代表环球经济也如此。经济合作与发展组织（OECD）在周二发布的第96期经济展望报告，警告称，全球经济增长已陷入“低速区”，欧元区对全球增长构成了严重危险。

OECD预计，全球经济增速今年将达到3.3%，但仍较之2002至2011年间3.8%的平均增速为低。此外，OECD认为欧元区构成环球重大风险，预测欧元区今年的经济增速只有0.8%，低于2002年到2011年间1.1%的平均增长率。欧元区根本性的制度缺陷导致经济疲弱难刺激，欧洲央行往往要经过重重阻力才能推出刺激经济的政策。明年中国内地减息或降准的预期强烈，加上中国内地有序推动金改，资本市场改革预期强烈，均对中、港股市中的内险及券商股构成利好多于利淡，将强势至明年。前看好的中国太平 昨升6%至20.65港元收市，首日突破20港元大关，正如前指，此乃中期大关，如后市续确认稳守，明年反覆挑战目标将近25港元。

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煤价喘定，煤炭股见底在望/ 余少文

A股继续升以及国企指数重上11,000点，乐观是中国内地经济有望明年好转，从而增加煤炭需求，再加上煤价下跌有喘定迹象，煤炭股明年业绩或可逆转。期指今日结算，原以为大市在结算前夕会窄幅上落，国企指数却在昨日午后显着上升，并升破11,000点，又是出其不意，国指全日收市升268点或2.5%，收报11,051点，是近两个半月来首次收于11,000点之上，成交额增至251亿港元，但只有60%主板H股随大市上升；红筹指数升36点或0.8%，收报4,552点，成交额65亿港元。

其实，国指周一升越各大平均线兼且守100天平均线后，加上期指结算，以为指数会在这线之上整固多日能向上突破，估不到昨已急不及待上升，并成功维持由10月低位10,097点回升以来的一浪高于一浪走势，昨日午后更升越11,000点，12月挑战11,440点即9月及今年高位并不困难，困难在于能否在12月底前突破去年高位12,354点，因为利好因素似乎已经全部浮出水面，可憧憬的因素也要等到明年。一般而言，股市较经济早走半年，故见到A股过去三个月反覆上扬，似乎反映中国经济明年首季可以结束今年放缓的走势，又或中国放水为继续增长带来支持。不管如何，既然国指未能跌穿10,000点，相反升越11,000点，走势已转强，宁买当头起，故国指调整时，不妨考虑保险、证券、钢铁、航运等股份。

至于经济一旦好转，除了电力需求上升，也可以增加煤炭需求，对煤炭业而言会是利好因素。实际上，煤炭股今年第三季业绩欠佳，根据中国神华 、兖州煤业 、中煤能源 、伊泰煤炭 和郑煤机 的季绩显示，第三季合计盈利96亿人民币，同比及环比分别倒退27%及23%，当中神华盈利占整体盈利的84%，但同比和环比也分别倒退18%和28%，并且见到中煤季内轻微亏损。按彭博综合证券商预测，煤炭股今年是倒大楣，因为煤炭股整体盈利肯定下跌，最主要是神华盈利料跌10%。对于明年业绩则有望好转，预期只有伊泰盈利或继续下跌，但最差兼今年料亏损的恒鼎 也有望大幅收窄亏损，即煤炭股明年业绩可以憧憬。

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