港报财经评论：内地减息猛药渐见效--信报11月27日

内地减息猛药渐见效/ 习广思

港股冷静一日后重展升势，恒指昨天升268点，重上24,000点关口。内银股、内险股主导恒指升势，与过往靠一只中移动 或一只腾讯 推动升势有所不同。例如国寿 昨天急升7%是相当少见，内银股、内险股市值巨大，假如这批重磅股获市场重估，投资者或可多加憧憬。内房股回复生气，正如日前分析，今次是内房股强劲升浪的开端，毋须太过担心升一日便玩完。几只大型内房股如华润置地 、世茂房地产 都升近3%。中国内地住房严重供过于求，减息是让开发商大幅降低库存最有效方法，是次减息剑指楼市之目的彰彰明甚。

据搜房网消息，人行于11月21日出乎意料地下调基准利率前，多家银行已经对首套房贷款利率提供了高达88折的优惠。经过4年的调控，中国今年住宅价量齐跌，1月至10月商品住宅销售额按年下降10%；过去两个月，70个大中城市中，只有一个城市的新建商品住宅价格没有下滑。分析员指出，减息对中国房地产业是强大的催化剂，购房者可能视之为楼市企稳讯号，促使市场气氛改善，住宅销量上升，存量下降。安信证券分析师在11月24日的报告中表示，随着融资成本及违约风险上升，银行加权平均抵押贷款利率过去两年升了76个基点，今年第三季升至6.96%。减息的好处逐渐浮现，当楼市下滑风险下降，银行因提防坏账风险不放款的现象将得以纾缓。如果银行重新愿意放款，整体融资成本将向下，良性循环令市场融资量增加，这正是国务院总理李克强所提出要降低社会融资成本的意愿。内银股、内险股炒起，原因在此。

尽管中国官方摆出一副货币政策没有改变的态度，但减息已经发挥效力，相信减息周期必然持续。摩根大通、巴克莱、瑞银的经济学家均预计，在地方政府放松调控仍未能遏制楼市销量和价格的跌势下，人行可能会继续减息。东北证券驻上海分析师高健表示，如果人行如市场预期再下调几次利率，那么影响肯定会更大；一旦销量持续上升，楼价也会上涨，预计中国明年住宅销售将出现个位数增长。巴克莱则估计，人行减息举措相当于100万人民币的房价降了2.5%。

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欧罗兑日圆升浪或告终/ 苏子

欧罗兑日圆在上周三至五，在日线图上呈现一组非常完美的黄昏之星不利形态。不过，本周初汇价却未见进一步下挫，反而收复上周五近半跌幅，更以大阳烛高收，幸而本周二收市时呈现十字星待变形态，故上述的黄昏之星不利形态并未遭到破坏。换言之，即欧罗兑日圆由上月中旬自134.12日圆低位的单边升浪将有极高机会告一段落。若昨晚低收，料走势会明显转弱，调整此升浪的38.2%及50%，目标分别为143.4日圆及141.63日圆。

若然昨晚欧罗兑日圆的收市价明显在本周二的146.25日圆低位以下，则本周初大幅回升可视为上周五急挫后的正常后抽反弹，短期内汇价料会回复自上周四的149.14日圆高位开始的下跌浪，目前投资者宜采取逢高沽出欧罗兑日圆的策略，至于入市后的止蚀位，可以设在上周五的148.43日圆高位以上。欧罗兑日圆若如预期般向下大幅调整，料较大机会是由日圆汇价明显转强所触发。目前市场情绪差不多一面倒看淡日圆后市，然而在此情况下，倘若日圆未来一至两天未能进一步走低，美元兑日圆仍然受制于119日圆关口的话，料日圆汇价将会出现较明显的技术性调整，以改善目前早已严重超卖的技术走势；至于美元兑日圆料会回落至20天平均线支持及115日圆的心理关口以下，令后市补回上月31日的112.3日圆收市裂口的机会大增。

倘若后市欧罗兑日圆可以调整至38.2%的143.4日圆目标，而美元兑日圆则显着下挫并补回上述的裂口，按此推算，届时欧罗兑美元将会从1.245美元水平显着回升至1.277美元水平附近。英镑兑美元已升破上周的1.5737美元高位阻力及10天平均线阻力，暂时最高曾见1.5746美元水平，若昨晚汇价能以近全日高位收市，在技术上已见重大突破及摆脱持续多天争持闷局下，相信不难顺利突破20天平均线阻力并朝着1.60美元心理关口迈进。

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