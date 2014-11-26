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亚洲 | 2014年 11月 26日 星期三 12:11 BJT

中国汇市：人民币早盘跟进中间价升势，但盘面购汇较多

* 人民币早盘随中间价续涨

* 隔夜美元走弱亦有所带动

* 早盘整体购汇较多，交投不活跃

路透北京11月26日 - 中国人民币兑美元 周三早盘上涨，受中间价续升并创出逾八个月高位带动。但交易员反映，早盘整体购汇较多，令人民币升势有所减弱，交投亦不活跃。

他们并表示，隔夜美元指数走弱，带动今日人民币中间价高开。在近期美元持续走强的情况下，资金从新兴市场撤出的预期较大。估计央行希望通过中间价维持人民币汇率的相对稳定。

“感觉最近美元走强的时候，（美元/人民币）中间价往上走的幅度不大，但是美元走弱的情况下，（美元/人民币）中间价下调幅度较大。整体来看，央行是想维稳onshore即期市场的汇价。”一外资行交易员称。

她并表示，短期人民币区间波动的可能性较大，有可能适当回调，但预计不会出现大幅走贬的情况。

北京时间12:00，人民币兑美元即期报6.1342元，上日收报6.1365元。今日人民币兑美元中间价 为6.1354元，上日中间价为6.139元。

中国国家外汇管理局周三公布，10月国际收支口径的国际服务贸易逆差收窄至172亿美元，结束此前连续四个月的增势；其中旅游差额占比续降至42.4%。1-10月累计逆差1,341亿美元，其中逾六成仍由旅游差额贡献。

全球汇市方面，澳洲兑美元周三亚洲盘初徘徊在四年低点，其他币种走势平静，市场在美国感恩节前缺乏方向。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2495/45，上日尾盘为6.256。

北京时间12:00，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1398/03元，上一交易日尾盘报6.1461元。

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 倪蔚丹; 审校 杨淑祯)
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