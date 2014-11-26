中国汇市：人民币早盘跟进中间价升势，但盘面购汇较多

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 人民币早盘随中间价续涨
* 隔夜美元走弱亦有所带动
* 早盘整体购汇较多，交投不活跃
路透北京11月26日 - 中国人民币兑美元 周三早盘上涨，受中间价续升并创出逾八个月高位带动。但交易员反映，早盘整体购汇较多，令人民币升势有所减弱，交投亦不活跃。
他们并表示，隔夜美元指数走弱，带动今日人民币中间价高开。在近期美元持续走强的情况下，资金从新兴市场撤出的预期较大。估计央行希望通过中间价维持人民币汇率的相对稳定。
“感觉最近美元走强的时候，（美元/人民币）中间价往上走的幅度不大，但是美元走弱的情况下，（美元/人民币）中间价下调幅度较大。整体来看，央行是想维稳onshore即期市场的汇价。”一外资行交易员称。
她并表示，短期人民币区间波动的可能性较大，有可能适当回调，但预计不会出现大幅走贬的情况。
北京时间12:00，人民币兑美元即期报6.1342元，上日收报6.1365元。今日人民币兑美元中间价 为6.1354元，上日中间价为6.139元。
中国国家外汇管理局周三公布，10月国际收支口径的国际服务贸易逆差收窄至172亿美元，结束此前连续四个月的增势；其中旅游差额占比续降至42.4%。1-10月累计逆差1,341亿美元，其中逾六成仍由旅游差额贡献。
全球汇市方面，澳洲兑美元周三亚洲盘初徘徊在四年低点，其他币种走势平静，市场在美国感恩节前缺乏方向。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2495/45，上日尾盘为6.256。
北京时间12:00，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1398/03元，上一交易日尾盘报6.1461元。
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 倪蔚丹; 审校 杨淑祯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申