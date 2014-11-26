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亚洲 | 2014年 11月 26日 星期三 11:07 BJT

中国铁路：能完成今年8,000亿投资目标，将续推铁路干线项目--发改委

路透北京11月26日 - 中国国家发改委基础司司长费志荣周三表示，今年全年可完成铁路投资8,000亿元人民币、投产新线里程7,000公里的目标任务；而且发改委还在继续推进一批国家干线铁路项目的前期工作。

他是在发改委新闻发布会上做出上述表示。据他介绍，截至10月底，全国铁路完成固定资产投资约5,900亿元，占年度计划的74%，其中社会资本投资铁路完成固定资产投资约530亿元，占年度计划的76%。

而今年计划投产新线7,000公里，目前已经投产了2,226公里，占年度计划的32%。

“从目前的进展来看，全年可以完成铁路投资8,000亿元、投产新线里程7,000公里的目标任务，”他说。

费志荣并透露，今年铁路计划新开工项目64个，其中，国家干线铁路项目32个，国家干线铁路项目由发改委负责审批或核准，这32个项目中有6个项目已于去年完成了审批或核准、今年内开工，其他26个项目是在今年进行审批、核准，到今年9月底，26个项目也都基本完成了审批和核准的手续。

还有32个项目属于铁路改造等配套项目，由铁路总公司和相关省进行审批。这些项目目前也都完成了前期工作的手续，可以在年内开工建设。

“除了这64个项目外，发展改革委还在继续推进一批国家干线铁路项目的前期工作，”他表示，下一步发改委将会同有关部门抓紧研究明年计划拟开工的铁路建设项目，加快推进重大铁路项目的前期工作，重点是推动京津冀协同发展、“一带一路”和长江经济带等重大战略的实施等。

中国国家发展和改革委员会周二批复长春至白城铁路扩能改造工程等四条铁路项目的可行性研究报告，总投资662.4亿元人民币。这是10月以来发改委第六批集中批复铁路投资项目。

投行麦格理发表报告称，中国的铁路基建股板块来年将受惠三大增长动力：中国在第13个五年计划的城镇化基建投资、中国协助其他发展中国家建设基建网络，以及企业通过改善效率及利率下调环境降低负债。

报告相信，基于中国铁路总公司近几个月来批准了多个新项目，2015年中国的铁路投资将保持平稳，料整体铁路投资将与今年的水平相若，约8,000亿元人民币。 （完）

欲览详情，请点击发改委新闻发布会直播链接 here (发稿 乔艳红; 审校 林高丽)
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