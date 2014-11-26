英国金融：英国银行业不良销售文化需数十年才能扭转--智库

* 英国银行业者不当行为招致的罚款和赔偿金额达6,000万美元

* 银行业者自2008年以来收到2,080万宗申诉

* 监察机构收到的案宗数量增长四倍

路透伦敦11月25日 - 一家独立智库机构周二表示，英国银行业者过去15年因不良行为招致385亿英镑(600亿美元)的罚款和赔偿，修复这种不良行为需要几十年时间。

英国银行业者受到一系列丑闻的打击，例如企图操纵汇率和基准利率，以及不当销售贷款保险和复杂的利率对冲产品等。

New City Agenda和卡斯商学院(Cass Business School)的一份报告研究了英国零售银行业的文化。报告称，在20多年的时间里，英国银行业一直被激进的销售文化所统治。如果达到销售目标，一些分行职员会获得奖金、iPods、甚至温布尔登网球赛门票。

“用几十年时间建立起来的有害文化，也需要几十年时间才能扭转，”New City Agenda董事长David Davis表示。他是英国保守党议员。

**客户申诉**

New City Agenda指出，银行业者自2007/09金融危机以来已收到2,080万件申诉，在此期间金融监察部门收到的申诉案比原来多了四倍。监察部门在银行与客户无法达成一致时出面解决纠纷。

该公司建议，新成立的银行业标准检讨委员会(Banking Standards Review Council)应向银行职员了解情况，确保他们不会承受太大销售压力，并且每年向英国下议院财政委员会(Treasury Committee)报告。(完) (编译 王颖；审校 高琦)