英国金融：英国银行业不良销售文化需数十年才能扭转--智库

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 英国银行业者不当行为招致的罚款和赔偿金额达6,000万美元
* 银行业者自2008年以来收到2,080万宗申诉
* 监察机构收到的案宗数量增长四倍
路透伦敦11月25日 - 一家独立智库机构周二表示，英国银行业者过去15年因不良行为招致385亿英镑(600亿美元)的罚款和赔偿，修复这种不良行为需要几十年时间。
英国银行业者受到一系列丑闻的打击，例如企图操纵汇率和基准利率，以及不当销售贷款保险和复杂的利率对冲产品等。
New City Agenda和卡斯商学院(Cass Business School)的一份报告研究了英国零售银行业的文化。报告称，在20多年的时间里，英国银行业一直被激进的销售文化所统治。如果达到销售目标，一些分行职员会获得奖金、iPods、甚至温布尔登网球赛门票。
“用几十年时间建立起来的有害文化，也需要几十年时间才能扭转，”New City Agenda董事长David Davis表示。他是英国保守党议员。
**客户申诉**
New City Agenda指出，银行业者自2007/09金融危机以来已收到2,080万件申诉，在此期间金融监察部门收到的申诉案比原来多了四倍。监察部门在银行与客户无法达成一致时出面解决纠纷。
该公司建议，新成立的银行业标准检讨委员会(Banking Standards Review Council)应向银行职员了解情况，确保他们不会承受太大销售压力，并且每年向英国下议院财政委员会(Treasury Committee)报告。(完) (编译 王颖；审校 高琦)
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路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申