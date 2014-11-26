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亚洲 | 2014年 11月 26日 星期三 11:22 BJT

《全球市场》亚洲股市受美国乐观数据提振攀升，油价在OPEC会议前承压

“在过去24小时及纽约市场收盘前，澳元在G10货币中表现垫底，铁矿石价格再度下滑，目前跌穿70美元，为2009年以来首次，加剧澳元压力，”澳洲国民银行外汇策略部联席主管Ray Attrill称。

原油价格延续跌势。石油输出国组织(OPEC)成员国沙特(沙乌地)阿拉伯与委内瑞拉，以及产油大国俄罗斯与墨西哥，周二未能在因应石油供应过剩的临时会谈中达成协议，尽管油价重挫，会谈仍无功而返，并未达成任何减产规划。

美国原油 跌0.24美元报每桶73.85美元，接近一周多以前触及的四年低点73.25美元。(完) (编译 郑茵/王丽鑫/洪曦/李爽 审校 高琦/戴素萍/张若琪/艾茂林)
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