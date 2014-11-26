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亚洲 | 2014年 11月 26日 星期三 11:17 BJT

香港个股：蓝天威力入股澳洲Triple，以伸延至中国煤层气业务

路透香港11月26日 - 主要在中国从事天然气分销的蓝天威力控股有限公司 周三称，拟入股澳洲油气勘探公司Triple Energy Limited ，藉此将业务扩展至中国煤层气。

蓝天威力前称“中国威力印刷”，此前开始向天然气业务转型，包括压缩天然气加气站及小区供气。

该公司在联交所一份声明中称，与Triple订立具法律约束力之谅解备忘录，蓝天威力透过其持股60%的公司将认购Triple约19.9%的股份，代价为每股0.005澳元；并拟在Triple取得股东批准后，按每股0.006澳元额外认购Triple约3.33亿股的股份。

同时，蓝天威力将向Triple的子公司CFT提供50万澳元贷款，零息且无固定还款期，但蓝天威力可以将贷款转换为Triple的股份。

Triple透过CFT持有黑龙江澳龙能源有限公司80%权益，后者则经营一个煤层甲烷气项目，其中包括潜在蕴藏量高达5,340亿立方英尺的鹤岗矿。

澳龙能源的合营伙伴为中国国有煤矿企业龙煤集团。

香港时间11:06，蓝天威力跌1.23%，报0.4港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 林高丽)
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