港报社评：警方有责清障，也有权制止再占--文汇报11月27日

警方昨日在旺角弥敦道的清障行动结束，弥敦道全线下午开通。警方既有责任清障，也有法定权力制止再占领，不存在越权执法的问题。事实上，警方的清障行动文明克制，面对示威者的肆意挑衅冲击，只是使用最低程度的武力。指责警方暴力清场完全是无视事实，别有用心。

警方成功实施清障行动，宣告僵持两个月的「占旺」彻底失败。有反对派议员竟然指警方的行动没有跟从法庭程序，对法庭和法治不尊重。这种说法混淆视听，完全站不住脚。

激进分子明知藐视法庭命令是严重刑事罪行，会遭到即时拘捕，却明目张胆地妨碍警方执行法庭禁制令，制造激烈冲突，其所作所为才是不尊重法庭权威，破坏法治。此次旷日持久的占领行动本身就是违法行为，占领行动的搞手不自我反省违法乱港的罪责，反指警方不尊重法治，实在恬不知耻。

香港警方一向文明执法，社会各界有口皆碑。近日旺角清障行动，再次彰显香港警方执法的克制忍让。反对派议员罔顾事实，抹黑警方，指责警方暴力清场，实在太过分。市民的眼睛是雪亮的，绝不会相信反对派的胡言乱语，反而更坚定支持警方果断执法，恢复香港的法治安宁。

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