港报社评：警方有责清障，也有权制止再占--文汇报11月27日

《中国重要政经日程》--4月27日-9月3日
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警方昨日在旺角弥敦道的清障行动结束，弥敦道全线下午开通。警方既有责任清障，也有法定权力制止再占领，不存在越权执法的问题。事实上，警方的清障行动文明克制，面对示威者的肆意挑衅冲击，只是使用最低程度的武力。指责警方暴力清场完全是无视事实，别有用心。
警方成功实施清障行动，宣告僵持两个月的「占旺」彻底失败。有反对派议员竟然指警方的行动没有跟从法庭程序，对法庭和法治不尊重。这种说法混淆视听，完全站不住脚。
激进分子明知藐视法庭命令是严重刑事罪行，会遭到即时拘捕，却明目张胆地妨碍警方执行法庭禁制令，制造激烈冲突，其所作所为才是不尊重法庭权威，破坏法治。此次旷日持久的占领行动本身就是违法行为，占领行动的搞手不自我反省违法乱港的罪责，反指警方不尊重法治，实在恬不知耻。
香港警方一向文明执法，社会各界有口皆碑。近日旺角清障行动，再次彰显香港警方执法的克制忍让。反对派议员罔顾事实，抹黑警方，指责警方暴力清场，实在太过分。市民的眼睛是雪亮的，绝不会相信反对派的胡言乱语，反而更坚定支持警方果断执法，恢复香港的法治安宁。
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路透北京4月27日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月
路透上海4月27日 - 中国股市沪综指周三收涨0.20%。沪深证交所融资融券余额当日减 少9.2亿元人民币，连续第七日下降；两市两融余额为9,145.6亿元，再创逾一个月低点。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 4/26 5,372.5 3,773.1 9,145.6 -9.2 3,140.85 4/25 5,373.7 3,781.1 9,154.8 -19.5 3,134.57 4/24 5,382.4 3,791.9 9,174