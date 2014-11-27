港报社评：下一步行动应是争取落实多方对话平台--明报11月27日

《中国重要政经日程》--4月27日-9月3日
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警方在旺角占领场地完成清场行动，弥敦道等干道恢复通车。占领行动告一段落，不等于解决了政改争议，到明年中政改方案交付立法会表决之前，随时可能出现其他抗争行动。学联就警方清理旺角占领场地，已经声言会采取下一步行动，因此为政改争议埋下一个计时炸弹。
今次旺角清场，市民响应号召前赴支援也不踊跃，说明占领行动流失大量支持，反映霸占马路损害了大多数市民的生活、生计，使民意逆转。另外，运动组织领导者不识进退，使运动呈现变质苗头，特别是学联与学民思潮拒绝与暴力划清界线，使他们变得不再纯洁，运动光环褪色； 「双学」继续这样冲下去会发生什么事，已经成为不少人的忧疑。
按学联一贯取态，下一步行动应该不是退场，而是警告会把行动升级；这个取态，放在「双学」不谴责激进示威者暴力冲击立法会来检视。前晚在旺角对抗警方清场的人，是否走暴力路线，各方可自行判断，但如果说他们的行为符合和平理性非暴力，相信不会得到多少人同意。
学联宜寻求与政府再对话，争取落实多方对话平台，为达至民主普选构筑一个官民对话机制。政务司长林郑月娥一度与学联对话，提出成立多方对话平台，应该视为推动民主进程的契机。
若学联回到当日与政府对话的立场，相信政府没有拒绝对话之理。只要抓紧多方对话平台，落实成为讨论民主普选的官民机制，就是重要而有实质意义的成果。学联与其挖空心思盘算下一步行动，不如回过头来检视政府的回应，就会知道整体局面处于豁然开朗边缘，已经取得实质成果，而非一无所得。
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路透北京4月27日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月
路透上海4月27日 - 中国股市沪综指周三收涨0.20%。沪深证交所融资融券余额当日减 少9.2亿元人民币，连续第七日下降；两市两融余额为9,145.6亿元，再创逾一个月低点。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 4/26 5,372.5 3,773.1 9,145.6 -9.2 3,140.85 4/25 5,373.7 3,781.1 9,154.8 -19.5 3,134.57 4/24 5,382.4 3,791.9 9,174