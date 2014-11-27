港报社评：解世代鸿沟，港府学子沟通互谅--经济日报11月27日

《中国重要政经日程》--4月27日-9月3日
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警方旺角清路行动频现冲突，恐与大多支持占领的年轻一代裂痕更深。年轻人是香港未来，港府勿抱家长心态看他们所思所虑。年轻人亦要顾及现实与他人感受，避免理想沦为幻想。
不少年轻人除追求学有所用、安居乐业外，亦有价值观与道德上的强烈追求，如盼藉政治改革实现社会公平正义。而政改框架过紧与普遍港人尤其年轻人的期望有极大落差，更激发他们上街抗争。
港府虽一直强调重视年轻人，却未能预视政改引爆年轻人群起上街，凸显港府对年轻人想法掌握不足，由上而下式的青年政策制定模式，与年轻人所思所虑严重脱节，不但未能化解年轻人怨气，反令年轻人觉得港府不了解甚至漠视他们，世代鸿沟愈拉愈阔。
港府应痛定思痛，莫仅抱家长心态，而是诚心走入年轻人之中，虚心聆听，并吸纳年轻人进入谘询体制，令政府施政尤其青年政策，更贴近他们的真正需要。
要促进社会进步，绝非港府单方面的改变，年轻人亦要思考，他们虽是社会重要持份者，亦只是众多持份者之一，力争理想亦要尊重其他社会群组的感受与利益。且在满腔热诚为理想打拼之时，莫忘要在现实中奋斗。
占领运动令香港空前撕裂，港府有极大责任和市民尤其年轻人修补关系。惟年轻人亦要将心比己，顾及其他人苦处与现实难处，避免只讲理想不顾现实，变成穷追无法实现的幻想。
占领运动纵清场，亦只不过表面止血，香港仍严重内出血。占领者既应顺应民情退场，防止伤口再扩大，港府则有更大责任，拿出诚意与具体政策，治理香港的深层伤患。
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路透北京4月27日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月
路透上海4月27日 - 中国股市沪综指周三收涨0.20%。沪深证交所融资融券余额当日减 少9.2亿元人民币，连续第七日下降；两市两融余额为9,145.6亿元，再创逾一个月低点。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 4/26 5,372.5 3,773.1 9,145.6 -9.2 3,140.85 4/25 5,373.7 3,781.1 9,154.8 -19.5 3,134.57 4/24 5,382.4 3,791.9 9,174