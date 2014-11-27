港报社评：后占领时代必须对症下药--信报11月27日

随着警方严密部署在旺角清除路障，一场持续两个月的占领运动即将落幕，尽管警民冲突恐怕仍会不时爆发，但香港社会正步入「后占领时代」，政治局面甚至政治人物都肯定不再一样。

后占领时代的路该如何走下去？这是香港各界必须深入探讨的严肃课题，强调「均衡参与」的特区政府更加有责任设法让政治上的弱势社群参与其中，不能继续罔顾新一代更热衷于民主公义的诉求。

由于今次占领运动参与者以年轻人为主，政府酝酿推出新青年政策。构思中的青年政策委员会，运作模式与扶贫委员会相类似，藉此理顺年轻人的不满情绪。

若然推出新青年政策，必须对症下药，切勿讳疾忌医。青年问题不止于青年，青年问题其实是政治问题，假如所谓新青年政策仅仅着眼于搞些联谊活动让人宣泄精力，毫无疑问是捉错用神，学生团体必然带头嗤之以鼻。

既辨识青年问题其实是政治问题，后占领时代的焦点便应该放于政制改革，亦即是示威者不断要求的民主理念。因此，政改第二轮谘询必须理性务实地展开讨论，予年轻人有更多的发声机会。

香港的政治生态基本上是「非泛民即建制」的二元对立，可是在这一场没有领袖的民众占领运动中，泛民与建制皆失落了话语权，埋身恶斗的变成是黄丝带与蓝丝带。假如现在有人能够超越颜色之争，突破非泛民即建制的窠臼，未尝不可以在后占领时代发光发热。至于香港社会能否走出撕裂对立的死胡同，端视各个政治阵营的取态，谁能真正释出善意，谁能真正顾全大局，谁能真正为市民谋福祉，公众自会有感觉，能以民意为依归的言行才是真谛。

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