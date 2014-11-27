港报社评：后占领时代必须对症下药--信报11月27日

《中国重要政经日程》--4月27日-9月3日
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随着警方严密部署在旺角清除路障，一场持续两个月的占领运动即将落幕，尽管警民冲突恐怕仍会不时爆发，但香港社会正步入「后占领时代」，政治局面甚至政治人物都肯定不再一样。
后占领时代的路该如何走下去？这是香港各界必须深入探讨的严肃课题，强调「均衡参与」的特区政府更加有责任设法让政治上的弱势社群参与其中，不能继续罔顾新一代更热衷于民主公义的诉求。
由于今次占领运动参与者以年轻人为主，政府酝酿推出新青年政策。构思中的青年政策委员会，运作模式与扶贫委员会相类似，藉此理顺年轻人的不满情绪。
若然推出新青年政策，必须对症下药，切勿讳疾忌医。青年问题不止于青年，青年问题其实是政治问题，假如所谓新青年政策仅仅着眼于搞些联谊活动让人宣泄精力，毫无疑问是捉错用神，学生团体必然带头嗤之以鼻。
既辨识青年问题其实是政治问题，后占领时代的焦点便应该放于政制改革，亦即是示威者不断要求的民主理念。因此，政改第二轮谘询必须理性务实地展开讨论，予年轻人有更多的发声机会。
香港的政治生态基本上是「非泛民即建制」的二元对立，可是在这一场没有领袖的民众占领运动中，泛民与建制皆失落了话语权，埋身恶斗的变成是黄丝带与蓝丝带。假如现在有人能够超越颜色之争，突破非泛民即建制的窠臼，未尝不可以在后占领时代发光发热。至于香港社会能否走出撕裂对立的死胡同，端视各个政治阵营的取态，谁能真正释出善意，谁能真正顾全大局，谁能真正为市民谋福祉，公众自会有感觉，能以民意为依归的言行才是真谛。
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路透北京4月27日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月
路透上海4月27日 - 中国股市沪综指周三收涨0.20%。沪深证交所融资融券余额当日减 少9.2亿元人民币，连续第七日下降；两市两融余额为9,145.6亿元，再创逾一个月低点。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 4/26 5,372.5 3,773.1 9,145.6 -9.2 3,140.85 4/25 5,373.7 3,781.1 9,154.8 -19.5 3,134.57 4/24 5,382.4 3,791.9 9,174