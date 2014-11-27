《港报快速浏览》--11月27日报摘,社评及财经评论****

欲取得相关消息,请在括号内代码按两下滑鼠左键,即可读取所需新闻内容. --------------------------------报纸摘要------------------------------------- 《香港报摘》--信报 《香港报摘》--经济日报 《香港报摘》--其他报纸重要消息 ----------------------------------社评-------------------------------------- 港报社评：警方有责清障，也有权制止再占--文汇报 港报社评：下一步行动应是争取落实多方对话平台--明报 港报社评：解世代鸿沟，港府学子沟通互谅--经济日报 港报社评：铁腕清场保法治，免港陷灾难--星岛日报 港报社评：后占领时代必须对症下药--信报 ---------------------------------财经评论------------------------------------ 港报财经评论：内地减息猛药渐见效--信报 港报财经评论：恒指快突破，扑向25,000点--经济日报 -----------------------------------其他-------------------------------------- 中国报摘 台湾报摘 如果您在读取查看上述报导时遇到︰"数据无法提供"(Data not available)时,欢迎致电路 透各地服务热线(Help Desk): 亚洲客户服务中心: 0800222090 北京客户服务中心: 108006110050