《陈旭敏专栏》中国央行货币政策工具选择的内在逻辑

(本文为资深市场人士、货币研究专家陈旭敏在平安银行内部交流会上的发言，仅代表本人观点)

中国的货币政策的演变其实是非常有脉落的，从2011年到2013年，有两个阶段可以看得非常清楚。中国的货币政策，它的根本矛盾在哪？就在于这十多年来是日益增长的货币供应量对法定准备金的需求，与央行国外资产的差额，这个差额决定了央行日常的货政策操作方向。由于2009年到2011年商业银行的资产大幅度扩张，负债大幅度增长，对应的法定准备金的需求已经增长到和外汇占款开始平衡的时候，就开始发生转向。

这个转向以2013年界，在2011年到2013年这个变化发生在央行负债上，过去央行四万亿央票，八千多亿的正回购已经基本消失了，几乎没有了。这里面的消失有两种，第一种是央行的现金负债和财政存款负债随着中国经济规模的增长而自然增长，另一方面就是法定准备金的需求，增长得非常快，你的外汇占款已经开始不能满足他的增长，因此央行资产负债表上发生变化的第一步就把你的四万亿央票和八千多亿的正回购基本抹平了，到2013年了时候，流动性开始紧张时，这个时候，央行就开始转向你的资产化，创设了一系列的国内资产管理工具slo、slf、psl、msl等。

所以回过头来看，央行的货币政策工具就是非常清晰的。2011年，中国的流动性泛滥基本已经结束，2011年至2013年时，这个时候消耗的是央行的负债蓄水池，即央票和正回购，当2013年时，这个蓄水池开始干涸时，这个时候流动性很容易出现紧张。到此时，央行如果补充市场的流动性，就必须应该是国内资产工具。

很多人把这类货币工具称作是中国定向的量化宽松的时候，我是坚决不同意的，我觉得应该叫适应性供给或饥饿式供给，因为定向量松的前提是流动性陷阱，也就是央行的负债方已经无能为力时，央行才会动用资产方的定量放松。为什么这么说？因为放松流动性可以通过很多方面，比如说调整法定准备金，但是为什么不调整法定准备金，而用资产去解决的。同样的道理，央行如果下降法定准备金，在你资产不变的情况下，很容易导致流动性泛滥，这种情况下，货币政策很容易被商业银行控制。相反，如果央行把负债收紧，让央行银行结构性紧缺流动性，这个时候央行通过资产方供给流动性，如果你需要钱跟我说，我把钱给你，这样央行就会指哪打哪，货币传导机制就顺畅多了。

第二个问题，来看看央行未来的货币政策走向，当然央行最终得服从四个目标，但是正常的货币政策操作，还是刚才说的，日益增长的央行负债增长和央行国外资产的矛盾，这个决定了央行是用负债工具还是资产工具，这个不是静态的，不是动态的。如果哪一天，中国大规模资产证券化或资本外逃，央行可能还会启动负债工具，而过去几年的流动性泛滥也有可能还会回来。这个还是体现在日益增长的货币供应量对法定准备金的需求，与央行国外资产的矛盾，当然还要考虑现金和财存这种央行负债方的影响，他们的差额决定了央行货币政策工具的方面，如果是正的，肯定用负债工具，如果是负的，肯定用资产工具。

第三个问题谈谈为什么出现高利率？我觉得中国未来几年可能是高利率、低增长，低通胀的情形。因为很简单，我个人在2012年的时候就认为，中国不可能出现快速的通胀。因为未来货币供应量还会高速增长一段时间，在央行外汇占款不能满足的情况下，他的法定准备金率一定会趋势性下调，这种货币条件是很难和通胀是共生的。这是一个悖论，就象2003-2010年一样。而且未来人民币的压力是越来越大的，中国的经常帐户差额占GDP的比重已经从2007年的10.7%降到了现在的1.8%附近，今年可能是1.5%，明年可能是1%，后年可能是0.5%，人民币汇率会越来越均衡，升值压力也会越来越接近边际，在这种情况下，一旦经常帐户平衡，你的汇率肯定有压力，这个时候你的利率很难降下去的。