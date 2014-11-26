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亚洲 | 2014年 11月 26日 星期三 11:26 BJT

印尼经济：11月通胀年率预计将升至6.1%--央行总裁

路透雅加达11月26日 - 印尼央行总裁阿古斯-马托哇都朱(Agus Martowardojo)周三表示，预计11月通胀年率将从前月的4.83%上升到6.1%，此前该国总统上调了受政府补贴的燃料油价格。

马托哇都朱在一投资会议的间歇对路透表示，12月通胀率按月或上涨2%。

他拒绝给出11月通胀率按月上升数据，只是称前三周按月上涨1.3-1.4%左右。

印尼统计局下周一将发布11月通胀数据和10月贸易数据。(完) (编译 洪曦; 审校 徐文焰)
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