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亚洲 | 2014年 11月 26日 星期三 11:27 BJT

中国农业：2014/15年度玉米收储价和上年度一致--国家粮食局

路透北京11月26日 - 中国国家粮食局周三公布2014/15年度临时玉米收储计划，收储价和上年度相同。政府希望藉此能支撑国内粮价、并提振农民收入。

粮食局网站刊登的通知称，国家临时存储玉米收购期限将在2015年4月30日截止，内蒙古和辽宁的挂牌收购价格均为1.13元人民币/斤，吉林和黑龙江分别为1.12元/斤和1.11元/斤。

相邻等级之间差价按每市斤0.02元掌握。挂牌收购价是指收储库点向农民直接收购的到库收购价。

国家粮食局称，中储粮总公司受国家委托作为政策执行主体承担此次国家临时收储任务；中粮集团、中纺集团作为中储粮总公司的补充力量，受中储粮总公司委托承担收储任务，收储规模先分别按500万吨和100万吨掌握。

受政府收购计划支撑，中国国内玉米价格<0#DCC:>较全球市场价格高出逾20%。（完）

欲览详情，请点击国家粮食局网站链接 here (发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)
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