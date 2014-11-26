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亚洲 | 2014年 11月 26日 星期三 11:29 BJT

标题新闻：越南今年1-11月橡胶出口估计为95.4万吨，同比持平，出口收入减少27%至16.2亿美元--政府

注：越南是全球第三大天然橡胶生产国。

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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