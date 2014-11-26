台湾金融：惠誉称寿险业负利差将缩小，因负债成本续降及市场利率上升

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透台北11月26日 - 评级机构惠誉表示，由于保险业负债的成本持续降低及市场利率上升，使得经常性投资收益率改善，将令台湾寿险业的负利差减小。
然而，惠誉对该产业展望仍维持负向，因过去高保证利率的保单至少在短期内仍将限制台湾寿险业的获利。
惠誉新闻稿并指出，资产风险是寿险业主要的顾虑，因为寿险业者有显着的海外投资，在2014年8月底时占总投资资产45.6%，并增加国内股票与房地产投资，占比分别为8%与6.5%。
根据惠誉观察，寿险业者将投资由已开发国家的国债及政府机构债券转向增加公司债、金融债券及新兴市场发行的主权债券。这些发展使得他们的资本水准容易受到不利的资本/货币市场变动的影响。
惠誉认为，寿险业的保险负债成本在低保证利率保单贡献下，以每年约10个基本点的速度下降，估计在计入死差和费差益后，大型保险公司的资金成本较低在3.5%以下，相较于某些小型保险公司在4.5%以上。(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申