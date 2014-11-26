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亚洲 | 2014年 11月 26日 星期三 11:45 BJT

台湾金融：惠誉称寿险业负利差将缩小，因负债成本续降及市场利率上升

路透台北11月26日 - 评级机构惠誉表示，由于保险业负债的成本持续降低及市场利率上升，使得经常性投资收益率改善，将令台湾寿险业的负利差减小。

然而，惠誉对该产业展望仍维持负向，因过去高保证利率的保单至少在短期内仍将限制台湾寿险业的获利。

惠誉新闻稿并指出，资产风险是寿险业主要的顾虑，因为寿险业者有显着的海外投资，在2014年8月底时占总投资资产45.6%，并增加国内股票与房地产投资，占比分别为8%与6.5%。

根据惠誉观察，寿险业者将投资由已开发国家的国债及政府机构债券转向增加公司债、金融债券及新兴市场发行的主权债券。这些发展使得他们的资本水准容易受到不利的资本/货币市场变动的影响。

惠誉认为，寿险业的保险负债成本在低保证利率保单贡献下，以每年约10个基本点的速度下降，估计在计入死差和费差益后，大型保险公司的资金成本较低在3.5%以下，相较于某些小型保险公司在4.5%以上。(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
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