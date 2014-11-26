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亚洲 | 2014年 11月 26日 星期三 11:53 BJT

更新版 1-日本经济：央行上月扩大刺激举措有助于维护信誉--审议委员

白井早由里曾担任国际货币基金组织(IMF)的经济学家。她承认，由于日本曾长时间陷于通缩，让公众相信通胀率会升至2%并不容易。

她还重申了其个人观点，认为如果日本央行希望在“不给家庭和企业带来额外负担的情况”达成通胀目标，就应当给自己多于两年的时间。

但她说，这并不意味着央行应放弃按期达标的努力，并补充称“不折不扣地坚持这一目标至关重要。”

白井早由里是上个月投票赞成扩大QQE政策的五名审议委员之一；不过她提出淡化央行对两年内达成通胀目标的建议未被采纳。(完)
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