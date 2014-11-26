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亚洲 | 2014年 11月 26日 星期三 11:53 BJT

日本债市：公债价格持稳至小跌，投资人在40年期公债标售前保持观望

根据日本央行周二最新公布的数据显示，该行对目前的40年期日债持有比率约为36%，之前发行的公债持有比率约44%，与本月稍早维持不变。

那似乎暗示交易商或投资者，近期都未将这些40年期日债卖给央行，因为此类债券较为稀少。

周二的当期40年期公债的特殊附买回协议利率为负4个基点，反映出空头卖家的借入需求强劲。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.005% +0.0 0.005%

五年期公债 0.115% +0.0 0.115%

10年期公债 0.445% +0.0 0.445%

20年期公债 1.225% +0.5 1.220%

30年期公债 1.420% +1.0 1.410%

10年期公债期货 <0#JGB:> 146.67 +0.07 146.60

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 陈宗琦；审校 张荻)
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