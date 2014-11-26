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亚洲 | 2014年 11月 26日 星期三 11:53 BJT

国际油市：韩国向伊朗转账支付5亿美元购油款--消息人士

路透首尔11月26日 - 两名了解情况的消息人士称，韩国根据一项临时核协议，已经向伊朗转账支付了5亿美元原油购买款。该协议有限度地放宽了针对伊朗的制裁。

伊朗、美国、中国、法国、德国、英国和俄罗斯达成的这份临时协议有效期周一被延长七个月，以便在此期间展开进一步核谈判来达成全面协议。

根据放宽后的制裁规定，伊朗政府每个月将可继续出售价值约7亿美元的石油。

“我们必须发挥自己的作用，因为国际社会已经同意解冻部分伊朗资产，”一名消息人士称。

韩国、中国、印度和日本是伊朗原油的最大买家。

包括最近这笔款项在内，韩国今年迄今已向伊朗支付了10.5亿美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 徐文焰；审校 白云)
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