更新版 1-新债招标：中国五年续发国债定位偏高，年底前投资户出手谨慎

* 五年续发国债收益率稍高于预期

* 降息反应过后债市一二级现颓势

* 年底前机构倾向保护胜利果实，投资户出手谨慎

* 降久期势头渐起，五年期限不占优势 (新增市场评论和更多细节)

路透上海11月26日 - 中国财政部周三招标发行的五年期续发国债中标收益率稍高于预期。降息对市场激励较为短暂，周一收益率大跌但随后两日现券即露颓势，一级市场亦显疲软；年底前机构多倾向于保护胜利果实，与昨日国开债类似，今日国债同样未受投资户青睐，需求不佳。

交易员并指出，在目前市场上降久期势头渐起的背景下，五年国债在期限上不占优势，加之二级市场交易活跃度不高，令交易户对其关注度亦有限。

“发的很高，边际都到3.46%了，投资户全年的（配置）计划都进入尾声，交易户也不太感兴趣。”上海一银行交易员表示。

刊登在中国债券信息网的发行结果公告显示，财政部招标的上述五年期续发国债，未获追加认购，最终发行量为280亿元人民币，发行价100.85元。

据业内人士透露，该债中标收益率为3.4069%，稍高于此前3.38%的市场预测均值。边际中标收益率为3.4636%，投标倍数1.61倍。

上述交易员还表示，降息后现券收益率很快大幅下滑，而之前几波的收益率下行也都在一定程度上反应了政策的预期；从近几日的市场表现看，现券在做出一步到位的反应后，继续走强的动力不足。

紧随中国央行降息步伐，周二公开市场14天正回购利率在时隔六周后再度下调20个基点(bp)，而操作则进一步缩量至50亿元。

另一上海的银行交易员则谈到，今日现券走势仍稍弱，而在五年国债招标结束后，其在一级半市场(上市前交易)的最新报价在边际中标收益率附近，表现依旧不振。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，五年期品种最新收益率为3.3802%。

今日招标新债为今年第26期五年国债 的首次续发，采用混合式招标方式，标的为价格；全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.1%。

原发行的同期国债招标当日停止交易一天；招标结束至12月1日进行分销；12月3日起与之前发行的同期国债合并上市交易。