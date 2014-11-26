更新版 1-新债招标：中国五年续发国债定位偏高，年底前投资户出手谨慎

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 五年续发国债收益率稍高于预期
* 降息反应过后债市一二级现颓势
* 年底前机构倾向保护胜利果实，投资户出手谨慎
* 降久期势头渐起，五年期限不占优势 (新增市场评论和更多细节)
路透上海11月26日 - 中国财政部周三招标发行的五年期续发国债中标收益率稍高于预期。降息对市场激励较为短暂，周一收益率大跌但随后两日现券即露颓势，一级市场亦显疲软；年底前机构多倾向于保护胜利果实，与昨日国开债类似，今日国债同样未受投资户青睐，需求不佳。
交易员并指出，在目前市场上降久期势头渐起的背景下，五年国债在期限上不占优势，加之二级市场交易活跃度不高，令交易户对其关注度亦有限。
“发的很高，边际都到3.46%了，投资户全年的（配置）计划都进入尾声，交易户也不太感兴趣。”上海一银行交易员表示。
刊登在中国债券信息网的发行结果公告显示，财政部招标的上述五年期续发国债，未获追加认购，最终发行量为280亿元人民币，发行价100.85元。
据业内人士透露，该债中标收益率为3.4069%，稍高于此前3.38%的市场预测均值。边际中标收益率为3.4636%，投标倍数1.61倍。
上述交易员还表示，降息后现券收益率很快大幅下滑，而之前几波的收益率下行也都在一定程度上反应了政策的预期；从近几日的市场表现看，现券在做出一步到位的反应后，继续走强的动力不足。
紧随中国央行降息步伐，周二公开市场14天正回购利率在时隔六周后再度下调20个基点(bp)，而操作则进一步缩量至50亿元。
另一上海的银行交易员则谈到，今日现券走势仍稍弱，而在五年国债招标结束后，其在一级半市场(上市前交易)的最新报价在边际中标收益率附近，表现依旧不振。
银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，五年期品种最新收益率为3.3802%。
今日招标新债为今年第26期五年国债 的首次续发，采用混合式招标方式，标的为价格；全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.1%。
原发行的同期国债招标当日停止交易一天；招标结束至12月1日进行分销；12月3日起与之前发行的同期国债合并上市交易。
本次续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同。从2014年10月30日开始计息；票面利率3.53%。(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申