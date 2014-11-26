中国债市动态：现券收益率及IRS稳中略上探，五年期国债标售结果影响有限

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海11月26日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率及IRS(利率互换)稳中略上探。交易人士表示，继央行降息等一系列政策刺激带动现券收益率深跌之后，今日市场暂作休整，除金融债长端收益率稍上升外，整体波动幅度甚微，而一级国债结果略高于预期的影响暂不明显。
“现券(收益率)变动不算大,IRS稍微上了2-3bp吧，”北京一银行交易员表示，"市场也需要休整吧，早盘都在关注一级国债大行的配置需求怎么样。"
他并表示，目前位置的现券收益率对配置盘的吸引力确实有限，收益跟同业资产、信贷资产比差距较大，估计短期债市二级继续大幅下行或者上行的概率都不大，除非刺激政策再加码。
业内人士周三透露，财政部稍早招标发行的280亿元人民币五年期续发国债，中标收益率为3.4069%，稍高于此前3.38%的市场预测均值。
华中另一银行交易员表示，虽然国债结果稍高于预期，但是二级市场反应不大，倒是国开债收益率二级后来上行稍微明显一点，个别品种大概5个基点左右，短期还是有调整压力。
对于未来政策预期，上述上海交易员表示，12月份还有财政资金投放补充流动性，个人认为降准紧迫性也不是特别强，短期包括降息等一系列政策之后，央行还待观察11月经济数据之后再有大动作。
人民银行货币政策委员会委员陈雨露周二表示，人行将会等待第四季经济数据公布后再考虑进一步降息和放宽政策，且表示出台决议将取决于美国和日本的货币政策。
剩余期限近10年的国开行固息债140222券报价 最新成交收益率报3.90%，上日尾盘为3.91%。
国债期货主力合约TF1503 早盘收报97.272元，较上日结算价跌0.056元，或0.06%。(完) (发稿 吴芳; 审校 吴云凌)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申