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亚洲 | 2014年 11月 26日 星期三 12:08 BJT

中国债市动态：现券收益率及IRS稳中略上探，五年期国债标售结果影响有限

路透上海11月26日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率及IRS(利率互换)稳中略上探。交易人士表示，继央行降息等一系列政策刺激带动现券收益率深跌之后，今日市场暂作休整，除金融债长端收益率稍上升外，整体波动幅度甚微，而一级国债结果略高于预期的影响暂不明显。

“现券(收益率)变动不算大,IRS稍微上了2-3bp吧，”北京一银行交易员表示，"市场也需要休整吧，早盘都在关注一级国债大行的配置需求怎么样。"

他并表示，目前位置的现券收益率对配置盘的吸引力确实有限，收益跟同业资产、信贷资产比差距较大，估计短期债市二级继续大幅下行或者上行的概率都不大，除非刺激政策再加码。

业内人士周三透露，财政部稍早招标发行的280亿元人民币五年期续发国债，中标收益率为3.4069%，稍高于此前3.38%的市场预测均值。

华中另一银行交易员表示，虽然国债结果稍高于预期，但是二级市场反应不大，倒是国开债收益率二级后来上行稍微明显一点，个别品种大概5个基点左右，短期还是有调整压力。

对于未来政策预期，上述上海交易员表示，12月份还有财政资金投放补充流动性，个人认为降准紧迫性也不是特别强，短期包括降息等一系列政策之后，央行还待观察11月经济数据之后再有大动作。

人民银行货币政策委员会委员陈雨露周二表示，人行将会等待第四季经济数据公布后再考虑进一步降息和放宽政策，且表示出台决议将取决于美国和日本的货币政策。

剩余期限近10年的国开行固息债140222券报价 最新成交收益率报3.90%，上日尾盘为3.91%。

国债期货主力合约TF1503 早盘收报97.272元，较上日结算价跌0.056元，或0.06%。(完) (发稿 吴芳; 审校 吴云凌)
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